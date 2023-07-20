Çıralı'da caretta caretta yuvalarından ilk yuva açıldı

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Çıralı'da caretta caretta yuvalarından ilkinin açılışı için etkinlik düzenlendi. Yerli ve yabancı birçok turistin bu anı görmek için geldiği Çıralı'da, ilk yuvadan çıkan 31 yavru denizle buluştu. Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, mayıs ayındaki yağmur ve soğuk hava, son aylarda yaşanan aşırı sıcak nedeniyle canlı yavru sayısının düştüğünü söyledi.

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı sahilinde, 17 Mayıs'ta başlayan caretta caretta yumurtlama sezonunun ardından ilk yuva açıldı. Yerli ve yabancı yüzlerce turist bu anı görebilmek için Çıralı sahilini doldururken, ilk açılan yuvadan 85 yumurta ve 6 canlı yavru çıkartıldı. Aynı yuvadan gece de 25 yavrunun kendi başına çıkıp, denizle buluştuğu tespit edildi. Geçen yıl 103 yuvanın bulunduğu ve halen yumurtlama sezonunun sürdüğü Çıralı'da, bu yılki yuva sayısının 120'yi geçmesi bekleniyor. Çıralı'daki ilk yuva açılışına Kemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, Beydağları Sahil Milli Park Müdürü Uğur Torunoğlu ile gönüllü caretta caretta koruyucularına çalışmalarında destek veren Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri katıldı.

Ulupınar Mahalle muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya da "Çıralı sahilimizde ilk yuvamızı bugün açtık. Güzel bir seyirci topluluğumuz vardı. İnsanlar doğa için gerçekten hevesliler. Bu doğaüstü olayı görmek için buradalar. Bugün açılan yuvamızda 85 yumurtamız vardı. 31'i canlı olarak denize gitmiş. Tabii biraz başarımımız düşük. Hava şartları etkiliyor. Onun için de yavru sayımız düşük oldu. Çıralı doğal bir destinasyonun içerisinde. Doğal ve çok güzel bir alan. Burası kaplumbağa yumurtalama alanı olduğu için de turistlerimiz bu konuda çok özverililer. Sabah erken saatlerde kalkarak bu olayı görebilmek için geliyorlar. Bazı turistlerimiz bu olayı görebilmek için rezervasyonlarını ona göre yapıyor. Çıralı da böyle güzel bir yer. Bu konuda da bunu geliştirdik; hem doğayı koruyoruz hem de turizmcilik yapıyoruz" diye konuştu.