Çırağan Vakası nedir? Çırağan Vakası hangi padişah döneminde oldu?

İstanbul'un Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen Çırağan Vakası veya Çırağan Baskını olarak da bilinen olayın ne olduğu "Çırağan Vakası" şeklinde aratılıyor. Peki, Çırağan Vakası nedir? Çırağan Baskını nedir? İşte detaylar…

ÇIRAĞAN VAKASI NEDİR?

Çırağan Vakası veya Çırağan Baskını olarak da bilinen isyan, 20 Mayıs 1878 yılında Osmanlı Devleti döneminde Çırağan Sarayı'nda tutulan eski Osmanlı padişahlarından 5. Murad'ı kurtarmak ve tekrar tahta geçmesi için yapılan ihtilal girişimidir.

ÇIRAĞAN VAKASI NASIL OLDU?

Osmanlı Devleti'nin padişahı 2. Abdulhamit'in karşıtlarından Ali Suavi ve yanındaki yaklaşık 150 kişi ile tekneler aracılığıyla Çırağan Sarayı'na çıkartma yapıldı ve sarayın muhafızları etkisiz hale getirildi.

İsyancılar, 5. Murad'ın tutulduğu bölmeye ulaştılar ancak akli dengesi yerinde olmayan 5. Murad, korkuya kapıldı ve isyancılarla beraber gitmeyi reddetti. Beşiktaş Muhafızı Yedisekiz Hasan Paşa komutasındaki askerler, isyancılardan 60'ını öldürdü ve Hasan Paşa, kalın bir sopayla Ali Suavi'nin başına vurarak öldürdü.

ÇIRAĞAN VAKASI SONUCU

İhtilâl başarısızlıkla ve isyancıların başı olan Ali Suavi'nin öldürülmesi ile sonuçlanmıştır. 5. Murad, 2. Abdülhamid için artık bir rakip olmaktan çıkmıştır.

ÇIRAĞAN VAKASI HANGİ PADİŞAH DÖNEMİNDE OLDU?

Çırağan Vakası, Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı 2. Abdülhamid döneminde yaşanmıştır.

ÇIRAĞAN BASKINI HANGİ DİZİDE VAR?

Çırağan Baskını, TRT 1'de yayınlanan Filinta isimli dizinin 49. Bölümüne konu olmuştur.