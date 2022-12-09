İstanbul, Türkiye'nin dünyada en tanınan şehirlerinin başında gelir. Coğrafi yapısı ve tarihi ile bilinen İstanbul geçmişte pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetleri günümüze kadar gelen eşsiz manzarasıyla her yıl milyonlarca turiste kapılarını açan Çırağan Sarayı Vatandaşların gündeminde. Peki, Çırağan Sarayı nerede? Çırağan Sarayı hangi il-ilçede? Çırağan sarayına nasıl gidilir? Çırağan sarayına giriş ücretli mi? İşte konu hakkında merak edilenler...

Boğaz manzarasıyla eşsiz görüntülere şahitlik yapan Çırağan Sarayı aynı zamanda Barok mimari izleriyle de dikkatleri üzerine çeker. Bugün sabah saatlerinde Çırağan sarayında çıkan yangı sonucu vatandaşların gündemine yeniden bu eşsiz saray geldi. Peki, Çırağan Sarayı nerede? Çırağan Sarayı hangi il-ilçede? Çırağan sarayına nasıl gidilir? Çırağan sarayına giriş ücretli mi? Detaylar haberimizde...

ÇIRAĞAN SARAYI NEREDE?

Çırağan Sarayı, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alır. Osmanlı döneminin önemli eserlerinden birisi olan Çırağan Sarayı eşsiz bir özelliğe sahiptir. Gerek mimarisi gerek ise özellikleri ile ön plana çıkan Çırağan Sarayının müteahhitliğini Sarkis Balyan ve Kirkor Narsisyan yapmıştır.

ÇIRAĞAN SARAYINA GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Büyüleyici mimarisi ve sunduğu lüks imkanlarıyla İstanbul'un gözde mekanları arasında karşımıza çıkan Çırağan Sarayı giriş ücreti bulunmuyor

ÇIRAĞAN SARAYINA NASIL GİDİLİR?

İstanbul'da Çırağan Sarayı'na gitmek için birden fazla alternatif bulunur. Sadece özel organizasyonlar değil konaklama ve restoranı için de tercih edilebilen Çırağan Sarayı'na en basit ulaşım şeklini deniz taksiler oluşturuyor. Bunun dışında Kadıköy ya da Üsküdar üzerinden düzenlenen vapur seferleriyle de ulaşabilmek mümkün. Beşiktaş'a 5 dakika gibi çok kısa bir mesafede konumlandığı için direkt toplu taşımayla da Çırağan Sarayı'na gidilebilir. Çırağan Sarayı'na otobüsle gitmek isteyenler 129T, 22, 28, 29C, 30M, 36L, 40B, 42T, DT1 numaralı otobüsleri kullanabiliyor. Dolmuşla ulaşım sağlamak istediğinizde D-61'i tercih ederken SRY-16 minibüsü de kullanılabilecek diğer alternatiflerdendir.