Çırağan sarayı ne zaman yapıldı, kim yaptırdı?

Sabah saatlerinde tarihi Çırağan sarayında çıkan yangın sonucu bölgeye çok sayıda ekip yangına müdahale etmek için gönderilmişti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındığı açıklandı. Yangınla gündeme gelen Çırağan sarayı vatandaşların ilgisini çekti. Çırağan sarayı ne zaman yapıldı? Çırağan sarayı nerede? Çırağan sarayı hangi padişah döneminde, kim tarafından yapıldı? Sorularının yanıtını araştırıyor. İşte konu hakkında tüm bilmesi gerekenler...

Çırağan sarayında sabah saatlerinde çıkan yangın gündem oldu. Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan sarayın ne zaman, kim tarafından yapıldığını vatandaşlar merak ediyor. Peki, Çırağan sarayı ne zaman yapıldı? Çırağan sarayı nerede? Detaylar haberimizde...

ÇIRAĞAN SARAYI NE ZAMAN YAPILDI?

Çırağan'da yangın 20 Ocak 1910 yılında meydana geldi. 5 saat içerisinde yanan sarayda antikalar ve padişahlara ait özel koleksiyonlar kül olmuştur. Elektrik kontağından çıktığı söylenen yangın sadece birkaç saatte sarayı sararak geriye dört ana duvarı bırakmıştır. Çırağan Sarayı tamamlandığı 1871 yılından bu yana pek çok uğursuzlukla mücadele etmiş ve son yaşadığı uğursuzluk ise yangın olmuştur.

ÇIRAĞAN SAYAYI HANGİ PADİŞAH DÖNEMİNDE YAPILDI?

Çırağan Sarayı'nın temelinin atılışı III. Ahmet'in dönemine karşılık gelir. Lale Devri'nde III. Ahmed tarafından yapılan mülk, düzenlenen "Çırağan Şenlikleri" ev sahipliği nedeni ile günümüzdeki ismini almıştır. II. Mahmud döneminde alınan alanın yeniden yapılandırması kararı ile 1834 yılında mevcut yalı yıkılırken, ahşap ve taş kullanılarak yeni saray inşa edilmiştir. Sultan Abdülmecid ise II. Mahmud tarafından yapılan ilk sarayı yıktırarak günümüzdeki halinin temellerini atmıştır. Parasal sıkıntılar nedeniyle yapımı Abdülmecid döneminde tamamlanamayan saray, 1871 yılında Sultan Abdülaziz tarafından doğu mimarisi tarzında yeniden yapılmıştır.

ÇIRAĞAN SARAYI NEREDE?

Çırağan Sarayı İstanbul'dadır. Konum olarak Beşiktaş ile Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda "Kazancıoğlu Bahçeleri" olarak isimlendirilen alanda konumlanmıştır.