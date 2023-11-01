Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Cipso markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Cipso İsrail malı mı? Cipso hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

Cipso İsrail malı mı? Cipso hangi ülkenin, kimin markası?

Cipso İsrail malı mı? Cipso hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Cipso İsrail malı mı? Cipso hangi ülkenin, kimin markası?

CİPSO HANGİ ÜLKENİN MALI?

Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İthalat İhracat A.Ş veya yaygın adıyla Doğuş Çay, Türkiye merkezli bir gıda şirketidir. Şirket, 1985 yılında Süleyman ve Alpaslan Karakan tarafından bir aile şirketi olarak kurulmuş olup ağırlıklı olarak çay ürünleri üretimi yapmaktadır. Şirketin merkezi İstanbul'un Maltepe ilçesinde yer almaktadır.

Doğuş Çay, çay üretiminin yanı sıra şeker, domates salçası, buzlu çay, limonata, Patos, Cipso, Chips Master ve Çerezos Fox markaları altında cips ile patlamış mısır üretimi yapmaktadır. Şirketin, Rize'de bölge müdürlüğü, Ordu'da çay paketleme fabrikası, Ödemiş'te soğuk çay ve salça üretim fabrikası, Aksaray ve İstanbul'da cips fabrikası bulunmaktadır. Ayrıca, Doğuş Çay 2018 yılında özelleştirme kapsamında Afyon Şeker Fabrikası'nı satın aldı.