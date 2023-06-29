Yunanistan'da geçen hafta yapılan seçimlerden sonra ana muhalefet radikal sol SYRIZA partisi lideri Aleksis Çipras, bugün ani bir karar aldı. İstifa ederken kurduğu cümlelerle çok konuşulan Çipras merak ediliyor. Peki, Çipras neden istifa etti? Çipras istifa ederken ne dedi? Yunanistan Başbakanı Çipras istifa mı etti?

Yunanistan'da solcu lideri Alexis Çipras, seçimlerden sonra istifa etmesiyle gündeme oturdu. İstifa ederken kurduğu cümlelerse çok konuşuluyor. Çipras neden istifa etti? Çipras istifa ederken ne dedi? Yunanistan Başbakanı Çipras istifa mı etti? İşte detaylar…

ÇİPRAS NEDEN İSTİFA ETTİ? İSTİFA EDERKEN NE DEDİ?

Çipras, halkın sorunlarını daha iyi anlayacak yeni bir SYRIZA'nın kurulması için elinden gelen bütün gayreti göstereceğini söylerken çok sevdiği Nazım Hikmet'in "En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır" şiirindeki mısrasına atıfta bulundu.

Çipras, istifa kararını açıkladığı konuşmasında, henüz 34 yaşında iken yüzde 3,5 oy oranındaki radikal sol SYRIZA'yı 2015 yılında yüzde 36 oy oranına getirdiğini ve iflasın eşiğindeki ülkenin yönetimine geldiğini anımsattı. Çipras, o dönemde "Gerek Avrupa Birliği'nin Yunanistan'a düşmanca bakışlarına, bir dizi tehdit, şantaj ve ülke içinde bazı güçlerin bu tehditlere destek vermesine karşın, SYRIZA'nin dik durduğunu ve ülkeyi bataklıktan çıkarmayı başardığı için gurur duyduğundan" söz etti.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI ÇİPRAS İSTİFA MI ETTİ?

Yunanistan'da geçen pazar düzenlenen genel seçimlerden, 4 yıldır başbakanlık görevini yürüten Kiryakos Miçotakis'in liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi yüzde 40,55 oyla zaferle çıktı. Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ise yüzde 17,8 oyla 48 milletvekilliği kazanarak ana muhalefet olmayı garantiledi.

Çipras seçim sonrası Yunan basınına, seçim sonuçlarını büyük bir yenilgi olarak değerlendirmiş, parti kadrolarında tepeden tırnağa değişim gerektiğini belirterek kendisinin durumunu da parti üyelerinin demokratik süreçte değerlendireceğini açıklamıştı.