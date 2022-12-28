31 Aralık tarihine kadar evcil hayvanlara çip takma zorunluluğu geldi. Evde bakılan kedi, köpek ve gelinciklere yönelik yürürlüğe sokulan mikroçip uygulamasında son tarihin 31 Aralık 2022 olduğunu açıklamıştı. Evcil hayvan sahiplerinin merak ettikleri arasında ise Çip taktırma uzatıldı mı? Evcil hayvan çip taktırma süresi uzatılacak mı? soruları yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de evlerinde evcil hayvan bakan milyonlarca insanı etkileyen bir yönetmelik yayınlandı. Buna göre evcil hayvan kategorisine giren hayvanlara RFID çip olarak bilinen deri altı implantın takılmasına karar verildi. Peki, Çip taktırma uzatıldı mı? Evcil hayvan çip taktırma süresi uzatılacak mı?

ÇİP TAKTIRMA SÜRESİUZATILACAK MI?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci konuyla ilişkin şu sözleri söyledi;

"Bir bakacağız ona; yani şu ana kadar ki rakamların genel gidişatına da bakarak değerlendireceğiz, olabilir"

KEDİLERE ÇİP TAKMAK ZORUNLU MU ?

İlk olarak geçtiğimiz yıl alınan kararda evcil hayvan sahiplerinin yetişkin köpekleri için 2021, kedi ve gelincikleri için 2022 sonuna kadar RFID çip taktırması gerektiği açıklandı. Yavrularda ise 3 aylık olana kadar zorunluluk olmadığı belirtildi. Fakat bu kural faaliyete geçmedi.