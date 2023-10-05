Çorum'un Boğazkale ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cip ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Boğazkale ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Boğazkale kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Talip T. yönetimindeki 19 SA 044 plakalı cip ile Murat Deveci'nin kullandığı 06 BIF 408 plakalı otomobil çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen trafik kazasında, sürücü Murat, eşi Şerife Deveci ile ağabeysi Mustafa ve eşi Yüksel Deveci yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mustafa ve eşi Yüksel Deveci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.