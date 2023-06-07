Avrupa Cinsel İlişki Şampiyonası ne zaman, hangi kanalda, nerede, hangi ülkede yapılacak? Cinsel İlişki Şampiyonası kategorileri, puanlaması ne

Avrupa Cinsel İlişki Şampiyonası düzenlenecek. İsveç'te yapılacak organizasyonda her bir denemesi 45 dakika ile 1 saat arasında sürecek. 1 günde en fazla 6 saat yarışılabilecek. Peki, Cinsel İlişki Şampiyonası ne zaman, hangi kanalda, hangi sitede, nerede, hangi ülkede yapılacak.

İsveç'te bir ilke imza atılarak Avrupa Cinsel İlişki Şampiyonası düzenlenecek. Konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.Peki, Cinsel İlişki Şampiyonası kategorileri ve puanlama kriterleri ne? Cinsel İlişki Şampiyonası ne zaman, hangi kanalda, hangi sitede, nerede, hangi ülkede yapılacak?

CİNSEL İLİŞKİ ŞAMPİYONASI NE ZAMAN, NEREDE YAPIALCAK?

Dünyanın ilk cinsel ilişki şampiyonası, 8 Haziran'da Göteborg'da başlayacak. 6 hafta boyunca 16 disiplinde yarışacak katılımcıların her bir denemesi 45 dakika ile 1 saat arasında sürecek.

Avrupa Cinsel İlişki Şampiyonası'nda yer alması onaylanan katılımcıların ülkeleri:

• Ann Joy - Finlandiya

• Selva Lapiedra - İspanya

• Sexy Lexy - Portekiz

• Monsieur Lorenzo Viota - Fransa

• Nek Sinner - Yunanistan

• Matthew Meier - Ukrayna

• Barbie Sins - Büyük Britanya

• Mister Riddle - Rusya

• Sweet Mery - Hırvatistan

• Mugur - Romanya

8 Haziran'da düzenlenecek şampiyonanın kuralları listelendi. Şampiyonanın her yarışında yarışmacıların puan alması için 16 kriter belirlendi.