Çinli Xpeng Motor'un otomobilleri İsrail'de satılacak

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng Motor, İsrail pazarında satış yapmak için Freesbe ile stratejik ortaklık kurdu. Satışlar, P7 ve G9 modellerini içerecek.

KUDÜS, 6 Eylül (Xinhua) -- Çinli elektrikli otomobil (EV) üreticisi Xpeng Motor'a ait otomobil modelleri İsrail'de satılacak.

İsrailli otomobil satıcısı Freesbe tarafından Salı günü yapılan ilgili açıklama, Çinli şirketin İsrail pazarında satış ve servis için Freesbe ile stratejik ortaklık kurduğuna dair daha önce yaptığı duyurunun ardından geldi.

Açıklamaya göre, gelecek ay başlaması beklenen satışlar Xpeng'in kompakt üst sınıf sedan P7 ve orta boy lüks SUV G9 modellerini kapsayacak.

P7 modelinin temel versiyonu 4,5 saniyede 100 kilometre hıza ulaşıyor ve araçta tek şarjla 586 kilometre sürüş menzili sağlayan 81 kilovat-saat kapasiteli batarya bulunuyor.

G9 modeli ise yaklaşık 700 kilometre sürüş menzili sunan 98 kilovat-saatlik bataryaya sahip. Modelde, sadece beş dakikalık şarjla 200 kilometre sürüş seçeneği de bulunuyor. 100 kilometre hıza 3,9 saniyede ulaşan güçlü hızlanma fonksiyonuna sahip model, yenilikçi otonom sürüş özellikleriyle donatılmış.

Çinli elektrikli otomobiller son yıllarda İsrail'de popüler hale geldi. Çinli otomobil üreticileri BYD ve Geely Auto Grubu 2023'ün ilk sekiz ayında İsrail'deki elektrikli araç satışlarında zirveye yerleşti.