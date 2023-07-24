Çinli Voyah Türkiye'ye Free modeliyle giriş yaptı

Çin'in en büyük otomotiv şirketlerinden Dongfeng çatısı altında yer alan, premium elektrikli otomobil üreticisi Voyah, Türkiye'de 35 yılı aşkın otomotiv sektörü tecrübesiyle faaliyet gösteren Marcar Otomotiv A.Ş. tarafından temsil edilmeye başlandı.

Türkiye'ye ilk aşamada tamamen elektrikli premium bir SUV olan Free modelinin satışına başlandı. Voyah Free için ön siparişler, 4 milyon 550 bin TL'den başlayan, geri alım garantisi ve 8 yıl batarya garantisini de kapsayan fiyatlarla alınmaya başlanırken, ilk otomobillerin eylül ayında teslim edilmesi öngörülüyor.

Marcar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Çırak

"Premium segmente yeni bir soluk getiriyoruz"

Çinli markaların dünya çapında yükselişinin devam ettiğini söyleyen Marcar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Çırak, "Premium elektrikli otomobil üreticisi Voyah markasını, Marcar Otomotiv olarak temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ön siparişe açtığımız Voyah Free modelimiz kısa sürede büyük ilgi gördü. Premium segmente Voyah Free ile yeni bir soluk getiriyoruz" dedi. Çin'den birçok marka ile görüşmeler yaptıklarını ifade eden Çırak, "Bu noktada yeni Çin markaları arasından en sürdürülebilir olması sebebiyle Voyah'ı tercih ettik. Çünkü Dongfeng'in devlete bağlı olarak uzun yıllardır otomotiv sektöründe faaliyet göstermesi, bizim karar almamızda önemli bir etken oldu" açıklamasında bulundu.

Voyah Free

İlk olarak Çin pazarında 2021'nin son çeyreğinde yollara çıkan Voyah Free, 2022'de Çin haricinde ilk defa Norveç pazarına ihraç edildi. Çin ve Norveç'in ardından Türkiye pazarında yollara çıkan Voyah Free, 4905 mm uzunluğu, 1950 mm genişliği ve 1645 mm yüksekliğiyle büyük boy SUV segmentinde yer alıyor. 2960 mm'lik dingil mesafesiyle 5 kişi için geniş yaşam kabini sağlayan Voyah Free, 2340 kilogram ağırlığında. Voyah Free'nin, dünyanın farklı bölgelerinden tasarımcıların oluşturduğu Küresel Voyah Tasarım Ekibi ve Italdesign Giugiaro'nun iş birliğinde, premium SUV segmentine yakışır tasarımı, 6 farklı renkte tercih edilebiliyor. Heybetli ve aynı zamanda dinamik tasarım, 255/45 R20 ölçüsünde lastikler ve çok kollu alaşım jantlarla tamamlanıyor.

Farklı sürüş modları

Adaptif havalı süspansiyonları sayesinde zeminden taban yükseliği 118 ile 213 mm arasında değişebilen elektrikli SUV'de, önde çift kollu alüminyum bağımsız süspansiyon, arkada çoklu bağlantılı alüminyum bağımsız süspansiyonlarla desteklenerek mutlak yol tutuşa odaklanılıyor. Ayrıca; "Eco, Comfort, Performance, Outing, Snow ve Individual" olmak üzere 6 farklı sürüş modu seçimi de yapılabiliyor. 605 kilogram taşıma kapasitesi ve 2 tona kadar çekme kapasitesiyle hem yolcuların tüm eşyaları hem de karavan ya da treyler gibi ekipmanlar, Voyah Free ile birlikte yolculuk edebiliyor. Voyah Free'nin 560 litrelik bagaj hacmi, arka koltukların elektrikli olarak yatırılmasıyla 1320 litreye kadar genişletilebiliyor. Arkadaki bagaja ek olarak ön kaputun altında 72 litrelik ek bir bagaj alanı daha sunuluyor.

İç mekan

Dış tasarımla uyumlu olacak şekilde iç mekanda da en yeni premium teknolojiler ve atmosfer, Voyah Free'nin standartları arasında yer alıyor. İç mekan, Koyu Mavi Vurgulu Siyah, Koyu Mavi Vurgulu Bej ve Bej Desenli Kahverengi olmak üzere 3 farklı döşeme opsiyonuyla tercih edilebiliyor. Elektrikli, ısıtmalı, havalandırmalı ve masaj özellikli ön koltuklar, özellikle ön yolcu koltuğundan birinci sınıf bir uyku koltuğuna dönüştürülebiliyor.

Yükselen ekranlar ve farklı ışık geçirgenliği sağlayan cam tavan

Tam 3 farklı ekranı ve yan havalandırma menfezlerini kapsayacak şekilde yerinden yükselebilen kokpit tasarımıyla otomotiv sektöründe devrimsel bir yeniliği gerçek kılan Voyah Free, bu sayede yolcuların ferahlık hissini artırabiliyor ya da ekranlara ihtiyaç olmaması durumunda gözden uzak olabilmesini sağlıyor. Kademesiz renk değiştirme seçeneğiyle ambiyans aydınlatması tam renkli gam ritmi ortam ışığına imkan veriyor. Voyah Free'nin konfor teknolojileri kapsamında standart olarak sunulan "Akıllı Kısılabilir Panaromik Sanal Perde", ultraviyole ışınlarının yüzde 99.9'unu bloke etmek için 10 farklı ışık geçirgenliği seviyesinde ayarlanabiliyor.

Tüm koşullarda emisyonsuz güç

ESSA platformu üzerinden yükselen tamamen elektrikli Voyah Free, biri 160 kW gücünde ön aksa, ikincisi 200 kW arka aksa aktarma yapan, toplamda 360 kW (488 HP) sistem gücüne sahip. 720 Nm maksimum tork üreten sistem, Akıllı 4 Çeker Sistemi'nin de katkısıyla 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlayabiliyor. Voyah Free'nin maksimum hızı ise 200 km/s.

WLTP normlarına göre 500 km'ye kadar elektrikli menzil sunan Voyah Free'nin şehir içi tüketim değeri 15,5 kWh/100 km iken kombine sürüş tekimiyse 20,2 kWh/100 km. Hızlı şarj istasyonlarında (DC) bataryalar 45 dakika içerisinde yüzde 20'den 80 seviyesine kadar doldurulabiliyor. 106/100 kWt batarya kapasitesi, 12V ve 230V priz ve Tip 2 şarj kablosu da Voyah Free'nin ekipmanları arasında yer alıyor.

4 farklı modda ayarlanabilen Akıllı Kokpit

Konfor ve güvenlik teknolojilerinde eksiksiz bir premium deneyim sunan Voyah Free, segmentindeki pek çok rakibinde olmayan ekipmanları standart olarak sağlıyor. Bunlardan, "Akıllı Kokpit"in 4 farklı modu bulunuyor.

Voyah'ın, "V-Moment" olarak adlandırdığı konfor yazılımları sayesinde araca yaklaştığınız zaman dikkat çekici aydınlatmalar devreye giriyor, kilitler otomatik olarak açılıyor, gizli kapı kolları yerlerinden yükseliyor ve adaptif havalı süspansiyonlar sayesinde araç karoseri, kolay biniş için alçak poziyona getiriliyor. Araç içine geçildiğinde entegre üçlü ekran yerinden yükselirken ortam ışığı da devreye alınıyor. FACE ID yüz tanıması sayesinde sürücünün koltuk ayarları ve dikiz aynası hafızasındaki konumuna getiriliyor.

Değişken kokpit modları arasında "V-Performance" Yüksek Enerji Modu'na geçildiğindeyse üçlü ekran alçalıyor, sistem arayüzü minimalist bir görünüme geçiyor, ambiyans aydınlatması kırmızıya dönüyor, sportif bir esans kabin içine yayılıyor ve karoser alçaltılıyor.

"V-Attention" ise; "Uyandırma" ya da "Canlandırma" modu olarak devreye alınabiliyor. Bu modda yorgunluk koruması için 6 çeşit hatırlatma, yanıp sönen sesli ve görüntülü göstergeler, aromalı klima servis alanı navigasyonu gibi detaylar dikkat çekiyor.

Voyah Free'deki dördüncü mod ise "V-Care" bakım modu. Otomobilde kalan çocukların akıllı yardımcısı olan bu modda, çocuklar araca bindiklerinde, kapı kilitleri hatırlatılıyor. Pamper işlemi açıldığındaysa çocuklar araç içinde uyurken hava kalitesi, ortam ışıkları ve camlar ayarlanabiliyor. Özelleştirilmiş çocuk ses ve görüntü kaynakları, araç içinde geçirilen iyi zamanları kaydediyor.

Sağlıklı hava kalitesi ve müzik sistemi

Voyah Free'deki gelişmiş klima sistemi, PM2.5 gerçek zamanlı izleme ve filtreleme fonksiyonuyla her zaman araç içinde taze hava oluşturabiliyor. IAQS Hava Kalitesi Yönetimi araç dışındeki hava kalitesine göre iç mekan sağlıklı ve izole bir atmosfer sağlıyor. Mod seçimlerine göre araç içindeki ambiyansa uygun olarak esans dağılımı da yapılarak istenmeyen kokuların önüne geçiliyor. Müzik sistemi olarak da Dyaudio Premium yüksek kaliteli HIFI ses sistemi kullanılıyor.

Güvenlik donanımı

C-NCAP'teki en yüksek puan olan 5 yıldızı alan Voyah Free, ön ve arka koltuklar için yan hava perdesi ve bunlara ek olarak 6 farklı hava yastığını standart olarak sunuyor. Ön ve arkada gergili ve kuvvet sınırlayıcılı emniyet kemerleri, bağlanmamış emniyet kemeri hatırlatma sistemi, boyun yaralanması riskini azaltan ön ve arka koltuk başlıkları da diğer standartlar arasında. Teknolojik olarak gelişmiş Voyah Free, çok çeşitli işlevler ve sürücü asistanlarıyla yoldaki durumu kontrol etmeye yardımcı oluyor. Türkiye pazarında satışa sunulan standart aktif güvenlik donanımında Otomatik Frenlemeli Sistem, Önden Çarpışma Uyarı Sistemi, Kör Nokta Uyar Sistemi, 360° Surround Kameralar, Otomatik Park Asistanı, Gece Görüş Sistemi, Hız Sınırlayıcılı (ACC) Trafik Asistanı, Trafik Sıkışıklığı Asistanı (TJA), Şeritten Ayrılma Uyarısı (LDW), Şerit Merkezi Asistanı Trafik işareti tanıma özelliğine sahip çok fonksiyonlu dikiz aynası kamerası, Arka Trafik Uyarı Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Lastik Basıncı İzleme Sistemi, Düşük hızlarda sürerken, yayaların dikkatini işitsel olarak çeken akustik uyarı, FCW önden çarpışma uyarı sistemi, RCW arkadan çarpışma uyarısı, FVSR ön otomobil çalıştırma hatırlatıcısı, RCTA geri vites uyarı sistemi, DOW açık kapı uyarı sistemi, LDW şeritten ayrılma uyarı sistemi, LCA şerit değiştirme uyarısı, BSD kör nokta tespit sistemi, Yorgun sürüş izleme ve erken uyarı, AVM 360° panoramik video sistemi, Bekçi modu, ISA hız sınırı tanımlama sistemi, TJA trafik sıkışıklığı yardımı, HWA otoyol yardımı, ICA akıllı seyir asistanı, AEB otomatik fren sistemi, LCC şerit merkezleme sistemi, ACC tam hızlı alan uyarlanabilir seyir, F-APA, endüstrinin en kapsamlı görsel füzyon otomatik park sistemi gibi oldukça zengin ve güncel bir güvenlik paketi yer alıyor.

Türkiye otomotiv pazarına yeni giren bir marka olmasına karşın Voyah, sağladığı satış sonrası hizmetlerle dikkat çekiyor. Marcar tarafından sunulan "Geri Alım Garantisi" kapsamında 0 km olarak satılan tüm Voyah Free modelleri 2. elde distribütör tarafından değerinde satın alınabiliyor. 8 yıl batarya garantisi ve 5 yıl otomobil garantisine sahip Voyah Free, yol yardımı ve hasar destek hattı da sunuyor.