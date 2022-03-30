Çinli ve Avrupalı Şirketler, Guangdong'da Ortak Gıda Parkı İnşa Ediyor

GUANGZHOU, 30 Mart (Xinhua) — 7 milyar yuan (yaklaşık 1,1 milyar ABD doları) yatırımla kurulacak olan Fuling Endüstriyel Gıda Parkı'nın faaliyetleri arasında, yem-protein işleme, yüksek teknolojili ekolojik su ürünleri yetiştiriciliği, tahıl ticareti ve gıda inovasyonu yer alacak. LDC'nin Kuzey Asya Başkanı Jerrity Chen yaptığı açıklamada, "Ülkenin değişen tüketici ihtiyaçlarını, özellikle yüksek kaliteli gıdaya yönelik artan talebi karşılamaya çalışırken, karşılıklı büyüme için büyük bir potansiyel görüyoruz" dedi. Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'nin merkezi Guangzhou'nun Nansha Bölgesi'nde bulunan parkın inşaatı üç aşamada gerçekleşecek. Parkın inşasının 180.000 metrekaresini kapsayacak ilk aşamanın 2023'te tamamlanması bekleniyor.

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