Çinli turistlerin Singapur ziyaretleri rekor kırdı

Singapur Turizm Kurulu'nun açıkladığı istatistiklere göre, Temmuz ayında Çin ana karasından gelen turist sayısı rekor seviyeye ulaştı. Çinli turistlerin ardından Endonezya, Avustralya, Hindistan ve Malezya geliyor.

SİNGAPUR, 9 Ağustos (Xinhua) -- Singapur Turizm Kurulu tarafından açıklanan son istatistiklere göre, Temmuz ayında Çin ana karasından toplam 231.330 turist Singapur'u ziyaret etti.

Çin ana karasından gelerek Singapur'a giriş yapan ziyaretçi sayısı Haziran ayında 113.290 iken, bu sayı Temmuz ayında iki katına çıkarak yeni bir rekor kırdı.

Çin ana karası Temmuz ayında Singapur'a turist gönderen pazarlar arasında ilk sırada yer alırken, onu Endonezya, Avustralya, Hindistan ve Malezya takip etti.

Kurula göre Singapur'u geçen ay 1,42 milyon kişi ziyaret etti. Bu değer, Haziran ayındaki 1,13 milyondan yüzde 25,6 oranında bir artışa işaret ediyor.