Çinli turistlerin Finlandiya'ya grup turları yeniden başlıyor

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayımladığı bildiri ile Çinli turistlere Finlandiya'ya grup turları düzenleme imkanı sağlanması, Finlandiya turizm sektöründe heyecan yarattı. Visit Finland'ın Büyük Çin Direktörü David Wu, bu gelişmenin iki ülke arasındaki turizm işbirliğine büyük potansiyel sunduğunu belirtti.

HELSİNKİ, 12 Eylül (Xinhua) -- Visit Finland'ın Büyük Çin Direktörü David Wu, kısa süre önce Xinhua'yla yaptığı yazılı söyleşide, Çin'in Finlandiya'ya grup turlarını yeniden başlatma kararından heyecan duyduğunu söyledi.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, kısa süre önce ülkedeki seyahat acenteleri ve çevrimiçi turizm şirketlerinin yurtdışına grup turları düzenlemelerine ve aralarında Finlandiya'nın da bulunduğu belirli ülke ve bölgelerden oluşan üçüncü grup yerler için Çinli vatandaşlara "uçak bileti + otel" paketleri sunmalarına izin veren bir bildiri yayımlamıştı.

Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılayan Wu, iki ülke arasındaki turizm işbirliğine yönelik büyük bir potansiyel olduğunu kaydetti.

Wu, "Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin, küresel turizmin gelişiminde kritik rol oynuyor. Önümüzdeki aylarda Finlandiya'yı ziyaret edecek Çinli turist gruplarını ağırlayacak olmaktan tüm kalbimizle memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Finlandiya'nın, kış eğlencesi arayanlar başta olmak üzere Çinli turistler için popüler bir adres olduğunu kaydeden Wu, Kuzey Işıkları, Noel Baba ve buz otellerinin çok sayıda Çinli turisti kendine çektiğini söyledi.

Wu, iki ülke arasında turizm ve sivil havacılığın yanı sıra kültürel etkileşim alanındaki işbirliğinin geleceğinin umut vadettiğine inandığını belirtti.

Grup turlarının yeniden başlamasıyla, Finlandiya ve Çin arasındaki turizm işbirliğinin daha aktif hale gelerek karşılıklı ziyaretler için daha fazla fırsat yaratması ve iki ulus arasındaki karşılıklı anlayış ve kültürel etkileşimleri artırması bekleniyor.

Visit Finland, daha fazla Çinli turist çekmek için ülkenin turistik cazibe merkezlerinin sosyal medyadaki görünürlüğünü artırmayı, ayrıca etkinlik ve sergiler yoluyla Finlandiyalı seyahat acenteleri ile Çinli turizm ticaret ortakları arasındaki işbirliğini teşvik etmeyi planlıyor.

Visit Finland, ticaret ve yatırımı teşvik eden hükümet kuruluşu Business Finland'a bağlı olarak faaliyet gösteren bir seyahat rehberi olma özelliğini taşıyor.