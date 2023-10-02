Çinli Turistler İtalya'ya Akın Ediyor

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1. Turistlerin çeşitli görüntüleri

İtalya Ulusal Turizm Kurulu'nun (ENİT) Çin'deki Baş Temsilcisi Cristiano Varotti, bu yılki süper uzun "altın hafta" tatilinde Çinli turistlerin İtalya'ya dönmesiyle, ülkenin turizm sektöründe yoğunluk beklendiğini söyledi.

"Turizmde yavaş yavaş 2019 rakamlarına dönüyoruz. Giderek artan sayıda Çinli Turist, seyahat noktası olarak İtalya'yı seçiyor. Bunların çoğu da sanat için Roma, Floransa ve Venedik'i, alışveriş için ise Milano'yu tercih ediyor.

Elbette, bu bizim turizm sektörümüz için faydalı. Çin, turist kaynakları açısından İtalya için en önemli pazarlardan biri.

Dolayısıyla Çinli turist sayısındaki artış bütün ekonomi açısından çok iyi bir haber. Bu yılın başından itibaren Çin'de çok fazla tanıtım yaptık."

Çin'de Güz Ortası Festivali ile Ulusal Gün tatillerini kapsayan ve 29 Eylül'de başlayan "altın hafta" tatil sezonu 6 Ekim'e kadar sürecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Roma'dan bildiriyor. (XHTV)