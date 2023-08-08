İspanya'nın turizm ajansı Turespana, İspanya'yı ziyaret eden Çinli turist sayısının bu yılın ilk yarısında yüzde 420 artış gösterdiğini açıkladı. İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakan Vekili Hector Gomez, pandemi sonrası Çinli turistlerin ülkeye tekrar gelişinin çok güzel haber olduğunu belirtti.

İspanya'nın Barselona kentindeki Sagrada Familia kilisesini ziyaret eden Çinli turistler, 26 Temmuz 2023. Kovid-19 pandemisinin etkilerinin hafiflemesiyle Çinli turistler İspanya'ya akın ediyor. (Fotoğraf: Joan Gosa/Xinhua)

MADRİD, 8 Ağustos (Xinhua) -- İspanya'nın turizm ajansı Turespana, İspanya'yı ziyaret eden Çinli turist sayısının bu yılın ilk yarısında yüzde 420 artış gösterdiğini açıkladı.

Ajans tarafından Pazartesi günü yayımlanan rapora göre yılın ilk yarısında İspanya'yı ziyaret eden Çinli turist sayısı 135.715'e ulaştı. Bu sayı 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde yalnızca 26.085'ti.

Raporu memnuniyetle karşılayan İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakan Vekili Hector Gomez, pandemi sonrası Çinli turistlerin ülkeye tekrar gelişinin çok güzel haber olduğunu söyledi.

İspanya'nın Barselona kentindeki Sagrada Familia kilisesi önünde fotoğraf çektiren Çinli turistler, 26 Temmuz 2023. Kovid-19 pandemisinin etkilerinin hafiflemesiyle Çinli turistler İspanya'ya akın etti. (Fotoğraf: Joan Gosa/Xinhua)

Gomez, İspanya ve Çin arasındaki uçuş sayısında yılın ikinci yarısında artış görüleceğini de sözlerine ekledi.

"Bu yazki ek seferlerle 2023'de, pandemi öncesi uçuşlarımızın yüzde 80'ine ulaşmış olacağız" diyen Gomez ayrıca, "Bu pazardaki güçlenmenin 2024'te tam olarak sağlanacağından kesinlikle eminiz. Bu ülkemiz için çok büyük önem arz ediyor" diye belirtti.

İspanya İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Kovid-19 pandemisi öncesinde 2019 yılında 700.750 Çinli turist İspanya'yı ziyaret etmişti.¦