Çinli Turistler İspanya'ya Akın Ediyor

Kovid-19 pandemisinin etkilerinin hafiflemesiyle Çinli turistler İspanya'ya akın etti. İspanya'da turizm sektörü çalışanları, bu pozitif trendin, ülkenin turizm sektörünün toparlanmasını hızlandırmasını umuyor.

Kovid-19 pandemisinin etkilerinin hafiflemesiyle Çinli turistler İspanya'ya akın etti.

İspanya'da turizm sektörü çalışanları, bu pozitif trendin, ülkenin turizm sektörünün toparlanmasını hızlandırmasını umuyor.

SES 1 (İspanyolca): CHEN TINGTING, Barselona'da turist rehberi:

"Büyük acentelerin, bu yılı bir şekilde atlatmayı ve önümüzde yıl Kovid-19 öncesi seviyelerin en az yüzde 50'sine ulaşmayı hedeflediklerini duydum ama ben bu konuda daha iyimserim. Çünkü Çin'de birçok kişinin pandemi sonrasında seyahate çıkma konusunda istekli olduğunu görüyorum."

İspanya'daki turizm acenteleri ile kent ve bölgeler, Çinli turistleri çekmek için çeşitli etkinlikler düzenledi.

SES 2 (Katalanca): EDUARD TORRES, Barselona Turizm Konsorsiyumu Yönetim Kurulu Başkanı:

"Ziyaretçilerimiz arasında en çok Çinli turistlerin oranının artmasını istiyoruz. Çünkü Çinliler özellikle kültüre ilgili duyuyor ve bizler de kültüre öncelik veren ziyaretçileri görmek istiyoruz."

İspanyol yetkililerin verilerine göre pandemiden önceki yıl olan 2019'da İspanya'yı yaklaşık 700.000 Çinli turist ziyaret etti, ortalama 8 gün ülkede kaldı ve kişi başı ortalama 2.400 euro harcadı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Barselona'dan bildiriyor.

(XHTV)