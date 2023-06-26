Çinli şirket Etiyopya'da lüks daireler inşa edecek

Çinli Hua Hong İnşaat Özel Limited Şirketi, Etiyopyalı özel gayrimenkul geliştiricisi NMC ile bir anlaşma imzalayarak Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya bağlı Akaki Kality bölgesinde yüzlerce lüks daire inşa etmek üzere harekete geçti. Projenin değeri 155 milyon ABD dolarını aşıyor ve 35.000 metrekare arazi üzerine inşa edilecek 600 daire ve 30 villadan oluşuyor. Projenin iki yıl içinde tamamlanması bekleniyor ve kentte 2.000'den fazla kişiye istihdam fırsatı yaratması hedefleniyor.

ADDİS ABABA, 26 Haziran (Xinhua) -- Çinli Hua Hong İnşaat Özel Limited Şirketi (PLC) Cumartesi günü Etiyopyalı özel gayrimenkul geliştiricisi NMC ile Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya bağlı Akaki Kality bölgesinde yüzlerce lüks daire inşa etmek üzere bir anlaşma imzaladı.

35.000 metrekare arazi üzerine inşa edilecek 600 daire ve 30 villadan oluşan ve değeri 155 milyon ABD dolarını aşan projenin şehirdeki ciddi konut sorununa kısmen çözüm getirmesi bekleniyor.

NMC'nin CEO'su Meseret Mekonnen, iki yıl içinde tamamlanacak olan projenin Etiyopya'da yüksek kaliteli daire standartlarını ve inşaat teknolojilerini kapsayan kilometre taşlarından biri olacağını söyledi.

Mekonnen basın açıklamasında, "Şirketimiz, Çinli Hua Hong İnşaat PLC'nin Etiyopya'daki çeşitli kalkınma projelerini etkin şekilde gerçekleştirme konusunda başarılı bir geçmişe sahip olduğunu öğrendikten sonra ve özellikle finansman ve zamanında teslimat yeteneklerini göz önünde bulundurarak bu şirketi seçti" dedi.

CEO'ya göre Çinli şirket, en son teknolojileri kullanarak ve yeterli sayıda kalifiye işçi istihdam ederek Etiyopya'daki Büyük Ayat Alışveriş Merkezi'ni ve diğer gayrimenkul projelerini başarıyla tamamladı.

Aynı zamanda NMC'nin sahibi de olan Mekonnen; Ethiopia Ticaret Bankası, alıcılar ve şirketi arasında varılacak üçlü bir anlaşmayla dairelerin makul bir fiyata satılacağını söyledi.

Hua Hong İnşaat PLC'nin genel müdürü Han Jianyan ise basına yaptığı açıklamada şirketinin daireleri yüksek kalitede inşa edeceğini ve zamanında tamamlayacağını söyledi.

Projenin kentte 2.000'den fazla kişiye istihdam fırsatı yaratması bekleniyor.