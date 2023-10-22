Çinli Satıcı filmi oyuncuları kim? Çinli Satıcı filmi konusu, oyuncuları ve Çinli Satıcı özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Çinli Satıcı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Çinli Satıcı konusu, özeti ve Çinli Satıcı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Çinli Satıcı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Çinli Satıcı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Çinli Satıcı filmini izleyecek olanların merak ettiği Çinli Satıcı konusu nedir, Çinli Satıcı oyuncuları kimler ve Çinli Satıcı özeti gibi konuları inceliyoruz.

ÇİNLİ SATICI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çinli bir IT mühendisi olan Yan Jian, Kuzey Afrika'ya gönüllü olarak giderek çalıştığı şirket adına iletişim ihalesine katılır. Kazanan ödül olarak, güney ve kuzey arasındaki iletişimi kontrol etme hakkına sahip olabilecektir. Fransız casusu olan Michael'ın görevi ise aynı ihaleyi kazanmaktır. Böylece Fransa, Afrika'nın maden kaynaklarını kontrol edebilecektir. Kendisine yardım etmesi için, Afrika'daki en iyi paralı asker Lauder'i ve eski bir general olan Kabbah'ı işe almıştır. Yan Jian, Michael'ın komplolarını farkeder ve kendini tehlikeli bir kovalamacanın içinde bulur.