Çinli Rolls-Royce Rakibi HONGQI E-HS9 Türkiye'de Lansmanı Gerçekleşti

Otomotiv pazarındaki hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle sektörün hızla elektriklenmesiyle yıllardır bu alanda faaliyet gösteren üreticiler içten yanmalı araçlara veda ederek elektrikli motorlara odaklanmaya başladılar. Ülkemizde de bu konu hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Çinli Rolls-Royce rakibi SUV modelinin Türkiye lansmanı gerçekleşti.

HONGQI E-HS9 resmen Türkiye'de

Bünyesinde Yeniköy Motors ve Aston Martin Türkiye'yi bulunduran D&D Motorlu Araçlar A.Ş., Çin'in köklü otomobil üreticilerinden Faw Group'un lüks markası elektrikli HONGQI E-HS9 modelinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Araç tasarımından özelliklerine kadar lüks bir kullanıcı deneyimi sunuyor ve ülkesinde Rolls-Royce rakibi olarak lanse ediliyor.

FAW Group'un devlet başkanları ve üst düzey devlet görevlileri için lüks segmentte ürettiği HONGQI E-HS9, iç ve dış tasarımıyla lüks kimliğini yansıtıyor ve 1.731 mm yüksekliği ve 2.010 mm genişliğiyle sınıfının en büyük elektrikli otomobillerinden birisi olma özelliğini taşıyor.

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HONGQI E-HS9; 245 kW'lik 551 HP güç sunan elektrikli motora sahip. Aynı zamanda 751 Nm tork üretebilmesinin yanı sıra 4,8 saniyelik 0-100 km/h hızlanmasıyla sürücülerin karşısına çıkıyor. Dahası, 99 kWh'lık bataryasıyla yaklaşık 480 km menzil sunuyor.

Araçta sürüş kolaylığı, konforu ve en önemlisi güvenliği üst seviyeye çıkarabilecek ileri seviye teknolojiler mevcut. Son olarak aracın Türkiye'deki dağıtıcısının web sitesinde baktığımızda 8 milyon 400 bin TL'lik fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz.

Geceye katılan davetlilere konuşma yapan D&D Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya: "Bugün burada gerçekten özel bir anı paylaşmak için toplandık. Çin'in en köklü otomobil üreticisi Faw Group'un lüks markası HONGQI'yi Türkiye'ye getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çin Devlet Başkanı'nın resmi aracı olan HONGQI markasının elektrikli E-HS9 modeli ile Türkiye'deki kullanıcılara benzersiz bir lüks deneyimi yaşatacak olmanın heyecanını sizlerle paylaşıyor olmaktan da son derece mutluyuz. Böyle özel bir gecede bir arada olduğumuz için katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.