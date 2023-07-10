Çinli otomobil üreticisi SAIC tarafından üretilen MG marka otomobiller Avustralya'ya ihraç ediliyor

Çinli otomobil üreticisi SAIC tarafından üretilen MG marka otomobiller, Avustralya'ya ihraç edilmek üzere Shanghai Haitong Uluslararası Otomotiv Terminali'ne ulaştı. Waigaoqiao bölgesinde bulunan Haitong rıhtımı, Çin'in en büyük otomobil ihracat terminallerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Havadan çekilmiş fotoğrafta, Shanghai Otomotiv Endüstrisi Şirketi (SAIC) tarafından üretilen ve Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin Waigaoqiao bölgesinde yer alan Shanghai Haitong Uluslararası Otomotiv Terminali'nden Avustralya'ya sevk edilecek MG otomobilleri görülüyor, 9 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

SHANGHAİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi SAIC tarafından üretilen MG marka otomobiller, Avustralya'ya ihraç edilmek üzere Shanghai Haitong Uluslararası Otomotiv Terminali'ne ulaştı. Waigaoqiao bölgesinde bulunan Haitong rıhtımı, Çin'in en büyük otomobil ihracat terminallerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Havadan çekilmiş fotoğrafta, Shanghai Otomotiv Endüstrisi Şirketi (SAIC) tarafından üretilen ve Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin Waigaoqiao bölgesinde yer alan Shanghai Haitong Uluslararası Otomotiv Terminali'nden Avustralya'ya sevk edilecek MG otomobilleri görülüyor, 9 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Havadan çekilmiş fotoğrafta, Shanghai Otomotiv Endüstrisi Şirketi (SAIC) tarafından üretilen ve Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin Waigaoqiao bölgesinde yer alan Shanghai Haitong Uluslararası Otomotiv Terminali'nden Avustralya'ya sevk edilecek MG otomobilleri görülüyor, 9 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Havadan çekilmiş fotoğrafta, Shanghai Otomotiv Endüstrisi Şirketi (SAIC) tarafından üretilen ve Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin Waigaoqiao bölgesinde yer alan Shanghai Haitong Uluslararası Otomotiv Terminali'nden Avustralya'ya sevk edilecek MG otomobilleri görülüyor, 9 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Havadan çekilmiş fotoğrafta, Shanghai Otomotiv Endüstrisi Şirketi (SAIC) tarafından üretilen ve Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin Waigaoqiao bölgesinde yer alan Shanghai Haitong Uluslararası Otomotiv Terminali'nden Avustralya'ya sevk edilecek MG otomobilleri görülüyor, 9 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)