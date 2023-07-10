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Çinli otomobil üreticisi SAIC tarafından üretilen MG marka otomobiller Avustralya'ya ihraç ediliyor

Otomobil Haberleri

Çinli otomobil üreticisi SAIC tarafından üretilen MG marka otomobiller, Avustralya'ya ihraç edilmek üzere Shanghai Haitong Uluslararası Otomotiv Terminali'ne ulaştı. Waigaoqiao bölgesinde bulunan Haitong rıhtımı, Çin'in en büyük otomobil ihracat terminallerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Çinli Saıc Motor'un Ürettiği Otomobiller Avustralya'ya İhraç EdiliyorHavadan çekilmiş fotoğrafta, Shanghai Otomotiv Endüstrisi Şirketi (SAIC) tarafından üretilen ve Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin Waigaoqiao bölgesinde yer alan Shanghai Haitong Uluslararası Otomotiv Terminali'nden Avustralya'ya sevk edilecek MG otomobilleri görülüyor, 9 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

SHANGHAİ, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi SAIC tarafından üretilen MG marka otomobiller, Avustralya'ya ihraç edilmek üzere Shanghai Haitong Uluslararası Otomotiv Terminali'ne ulaştı. Waigaoqiao bölgesinde bulunan Haitong rıhtımı, Çin'in en büyük otomobil ihracat terminallerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Çinli Saıc Motor'un Ürettiği Otomobiller Avustralya'ya İhraç EdiliyorHavadan çekilmiş fotoğrafta, Shanghai Otomotiv Endüstrisi Şirketi (SAIC) tarafından üretilen ve Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin Waigaoqiao bölgesinde yer alan Shanghai Haitong Uluslararası Otomotiv Terminali'nden Avustralya'ya sevk edilecek MG otomobilleri görülüyor, 9 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çinli Saıc Motor'un Ürettiği Otomobiller Avustralya'ya İhraç EdiliyorHavadan çekilmiş fotoğrafta, Shanghai Otomotiv Endüstrisi Şirketi (SAIC) tarafından üretilen ve Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin Waigaoqiao bölgesinde yer alan Shanghai Haitong Uluslararası Otomotiv Terminali'nden Avustralya'ya sevk edilecek MG otomobilleri görülüyor, 9 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çinli Saıc Motor'un Ürettiği Otomobiller Avustralya'ya İhraç EdiliyorHavadan çekilmiş fotoğrafta, Shanghai Otomotiv Endüstrisi Şirketi (SAIC) tarafından üretilen ve Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin Waigaoqiao bölgesinde yer alan Shanghai Haitong Uluslararası Otomotiv Terminali'nden Avustralya'ya sevk edilecek MG otomobilleri görülüyor, 9 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Çinli Saıc Motor'un Ürettiği Otomobiller Avustralya'ya İhraç EdiliyorHavadan çekilmiş fotoğrafta, Shanghai Otomotiv Endüstrisi Şirketi (SAIC) tarafından üretilen ve Çin'in doğusundaki Shanghai kentinin Waigaoqiao bölgesinde yer alan Shanghai Haitong Uluslararası Otomotiv Terminali'nden Avustralya'ya sevk edilecek MG otomobilleri görülüyor, 9 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Otomobil

Çin Halk Cumhuriyeti Avustralya Shanghai Otomobil Haberler

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