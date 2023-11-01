Çinli otomobil üreticisi SAIC Motor, Tayland'da elektrikli araç batarya fabrikası açtı

1. Fabrikanın açılış töreninden çeşitli görüntüler

2. Elektrikli araçların çeşitli görüntüleri

Çinli otomobil üreticisi SAIC Motor, Salı günü Tayland'daki ilk elektrikli araç batarya fabrikasını açtığını ve derinlemesine yerelleştirilmiş ilk bataryanın montaj hattından çıktığını duyurdu.

Toplamda 12 hektarlık bir alana yayılan elektrikli araç batarya fabrikası, Chonburi eyaletinin Doğu Ekonomik Koridoru Özel Bölgesi'ndeki Yeni Enerji Endüstri Parkı'nda yer alıyor.

Yılda 50.000 adet üretim kapasitesine sahip elektrikli araç batarya fabrikası iki ana alana ayrıldı. Bunlardan ilki tam otomatik batarya montaj alanı, ikincisi ise 60'tan fazla süreç içeren standart batarya testleri için tahsis edilmiş alan.

SAIC Motor Şirketi ile Charoen Pokphand Group ortak girişimi olan SAIC Motor-CP'nin başkanı Zhao Feng, elektrikli araç batarya fabrikasına 500 milyon baht (yaklaşık 13,9 milyon ABD doları) yatırım yaptıklarını ve fabrikanın, Tayland'da elektrikli araç alanında bir öncü ve lider olan şirketin vizyonunu sergilediğini ifade etti.

Zhao, 2019 yılında Tayland elektrikli araç pazarına giren SAIC'e ait MG markasının ülkede şimdiye kadar 18.000 adetten fazla satarak Taylandlı müşteriler arasında en popüler markalardan biri haline geldiğini söyledi.

Tayland Sanayi Bakanlığı Daimi Sekreteri Nattapol Rangsitpol, ülkede faaliyete geçen ilk elektrikli araç batarya fabrikası olan tesisin, Tayland'ın bölgesel ve küresel bir elektrikli araç üretim üssü olma potansiyelini ve hazırlığını yansıttığını kaydetti.

Tayland, sanayi zinciri ve coğrafi avantajları sayesinde uzun zamandır Güneydoğu Asya'daki önemli bir otomobil üretim üssü konumunda. Hükümetin yatırım teşviki kapsamında, 2030 yılına kadar ülkedeki tüm araçların yüzde 30'unu oluşturacak sayıda elektrikli araç üretilmesi hedefleniyor.

Bir başka Çinli otomobil üreticisi Changan, yılda 100.000 adet başlangıç kapasitesine sahip yeni bir elektrikli araç fabrikası kurmak üzere bu ay Tayland'daki endüstriyel emlak geliştiricisi WHA Group ile bir arazi alım anlaşması imzaladı.

Tayland Sanayi Federasyonu'na göre bu yılın ilk yarısında Tayland'da satılan elektrikli araçların yüzde 70'inden fazlası Çinli markalardan oluşuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tayland'ın Chonburi kentinden bildiriyor.(XHTV)