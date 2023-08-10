HABER: Çinli otomobil üreticisi Jetour, Mısır'da 3 yeni SUV modelini tanıttı

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Çinli Jetour Otomobil'in Mısır'ın Giza kentindeki Giza Piramitleri'nde üç yeni SUV modeli için düzenlediği lansman töreninden çeşitli görüntüler

2. Jetour Genel Müdür Yardımcısı ve Jetour Uluslararası Pazarlama Şirketi Genel Müdürü Chen Jiacai'ın konuşmasından çeşitli görüntüler

3. Lansman töreni ve yeni SUV modellerinin çeşitli görüntüleri

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Çinli otomobil üreticileri Ortadoğu pazarındaki genişleme süreçlerini hızlandırırken, Çinli bir otomobil markası olan Jetour Otomobil Salı günü Mısır'ın Giza kentinde bulunan Giza Piramitleri'nde 3 yeni SUV modelini tanıttı.

Jetour tarafından büyük piramitlerin önünde "Birlikte Yolculuk" temasıyla düzenlenen lansman törenine her iki ülkeden otomobil satıcıları, otomotiv uzmanları, internet fenomenleri ve medya temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 500'ü aşkın konuk katıldı.

Jetour, tören sırasında arkalarındaki antik piramitlerle muhteşem bir kontrast oluşturan ultra-modern tasarımlı X70Plus, X90Plus ve Dashing adlı üç SUV modelini tanıttı.

Jetour Otomobil Başkan Yardımcısı Ke Chuandeng, kurulduğu 2018 yılından bu yana Jetour'un 40'tan fazla ülke ve bölgede 400'den fazla satış ve servis ağı oluşturduğunu söyledi.

Jetour Genel Müdür Yardımcısı ve Jetour Uluslararası Pazarlama Şirketi Genel Müdürü Chen Jiacai ise Jetour'un Mısır'daki SUV pazarına odaklanacağını ve 2027 yılına kadar Mısır'daki otomobil pazarından yüzde 10'luk pay almayı hedeflediğini söyledi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin son verilerine göre, Çin bu yılın ilk yarısında 2,14 milyon otomobil ihraç ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,7 oranında keskin bir artış kaydetti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor. (XHTV)