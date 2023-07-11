Çinli otomobil üreticisi Geely, İsrail'de elektrikli araç satışına başlıyor

Geely Auto Grubu, İsrail'deki resmi temsilcisi ve ithalatçısı ile anlaşma yaparak Zeekr markasının iki modelini İsrail'de satışa sunacak. İlk satışlar Ekim ayında başlayacak.

KUDÜS, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Geely Auto Grubu ile grubun İsrail bayisi Union Grup'taki resmi temsilcisi ve ithalatçısı Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, şirketin elektrikli araç markası Zeekr'in iki modelinin İsrail'de satılacağını duyurdu.

İlgili taraflar arasında imzalanan anlaşma uyarınca İsrail'de bir satış ağı kurulacak ve planlanan iki modelin ön satışı Ekim ayı başlarında başlayacak.

Satılacak modellerden biri olan Zeekr 001, 620 kilometre sürüş menziline, saatte 200 kilometre maksimum hıza ve 100 kilovat-saatlik aküye sahip.

Elektrikli kompakt crossover olan Zeekr X SUV adındaki diğer model ise maksimum 440 kilometre sürüş menzili, saatte 180 kilometre hızı ve 69 kilovat saatlik-aküsüyle ön plana çıkıyor.

Geely, elektrikli kompakt crossover modeli Geometry C ile 2021'in sonlarında İsrail pazarına girmişti. Geçen yıl 5.381 adet satılan model, 2022'de İsrail'deki elektrikli araç satışlarında başı çekmişti.

2023'ün ilk yarısında Geometry C modeli İsrail'de en çok satan ikinci elektrikli model olurken, Çinli otomobil üreticisi BYD'nin ürettiği elektrikli kompakt altı crossover SUV Atto 3 ise listede ilk sırada yer almıştı.