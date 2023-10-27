Çinli otomobil üreticisi Changan, Tayland'da yeni elektrikli araç fabrikası kuracak

Çinli otomobil üreticisi Changan, Tayland'da yeni bir elektrikli araç fabrikası kurmak için endüstriyel emlak geliştiricisi WHA Grup ile anlaşma imzaladı. Fabrika, Tayland pazarına tedarik edilecek ve diğer pazarlara ihraç edilecek elektrikli araçlar için bir üretim üssü olacak.

1. Arazi alım sözleşmesinin imza töreninden çeşitli görüntüler

2. Changan Otomobil şirketinin tanıtım videosundan çeşitli görüntüler

Çinli otomobil üreticisi Changan, yeni elektrikli araç fabrikasını Tayland'da kurmak için Güneydoğu Asya ülkesindeki endüstriyel emlak geliştiricisi WHA Grup ile Perşembe günü bir arazi alım anlaşması imzaladı.

40 hektar büyüklüğündeki tesis, bir özel kalkınma bölgesi olan Doğu Ekonomik Koridoru'nun bir parçasının bulunduğu Tayland'ın doğusundaki Rayong eyaletinde yer alıyor.

2025'te faaliyete geçerek başlangıç aşamasında yılda 100.000 adet araç üretmesi planlanan fabrika, Tayland pazarına tedarik edilecek ve komşu Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere gibi diğer pazarlara ihraç edilecek elektrikli araçlar için bir üretim üssü olacak.

Tayland, sanayi zinciri ve coğrafi avantajları sayesinde, uzun süredir Güneydoğu Asya'daki önde gelen bir otomobil üretim üssü olarak görülüyor.

Tayland hükümeti, 2030 yılına kadar krallıkta üretilen tüm araçların yüzde 30'unun elektrikli araçlardan oluşması için yatırım teşviki sağlıyor.

Changan'ın yanı sıra Great Wall ve BYD gibi Çinli otomobil üreticileri de Tayland'da fabrikalar kurarak elektrikli araç lansmanları yaptı. Tayland Sanayi Federasyonu'na göre bu yılın ilk yarısında Tayland'da satılan elektrikli araçların yüzde 70'inden fazlasını Çinli markalar oluşturuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bangkok'tan bildiriyor. (XHTV)