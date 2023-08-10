Çinli otomobil üreticisi BYD'nin beş milyonuncu yeni enerjili aracı üretildi

Çin'in önde gelen yeni enerjili araç (NEV) üreticisi BYD tarafından üretilen beş milyonuncu NEV, Çarşamba günü üretim hattından çıktı. BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu, şirketin aynı gün düzenlediği basın toplantısında, BYD'nin otomobil üretmeye başlamasından bu yana Çinli otomobil üreticilerinin başarılı olabileceğini kanıtlamak durumunda kaldığını söyledi. Üretilen beş milyonuncu otomobil olan Denza N7, Çin'in otomobil endüstrisinin gelişimi konusunda bir başka kilometre taşını işaret ediyor. Çin Binek Otomobil Birliği Genel Sekreteri Cui Dongshu, Çin'deki yeni enerjili binek otomobillerinin 2022 yılında dünyadaki yeni enerjili binek otomobil pazar payının yüzde 63'ünü oluşturduğunu söyledi. Cui, elektrifikasyon, istihbarat, ağ oluşturma ve paylaşıma yönelik küresel teknolojik ilerleme bağlamında, Çin'de üretilen NEV'lerin küresel otomotiv endüstrisindeki değişikliklere öncülük eden sağlam bir güç haline geldiğini sözlerine ekledi.