Çinli otomobil üreticisi BYD'nin beş milyonuncu NEV'i üretim hattından çıktı
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Çin'in önde gelen yeni enerjili araç (NEV) üreticisi BYD tarafından üretilen beş milyonuncu NEV, üretim hattından çıktı. Üretilen beş milyonuncu otomobil Denza N7 modeli oldu. Çin artık yeni enerjili araçların üretiminde önemli bir güç merkezi haline geldi ve eksiksiz bir endüstriyel zincirle temel teknolojilerde uzmanlaştı. Çin'deki yeni enerjili binek otomobiller 2022 yılında dünyadaki yeni enerjili binek otomobil pazar payının yüzde 63'ünü oluşturdu.
HABER: Çinli otomobil üreticisi BYD'nin beş milyonuncu NEV'i üretim hattından çıktı
ÇEKİM LİSTESİ:
1. Araba üretim hattından çeşitli görüntüler
2. SES (Çince): WANG CHUANFU, BYD Yönetim Kurulu Başkanı
3. Araba üretim hattından çeşitli görüntüler
HABERİN İÇERİĞİ:
Çin'in önde gelen yeni enerjili araç (NEV) üreticisi BYD tarafından üretilen beş milyonuncu NEV, üretim hattından çıktı.
Üretilen beş milyonuncu otomobil Denza N7 modeli oldu.
SES (Çince): WANG CHUANFU, BYD Yönetim Kurulu Başkanı:
"Çin artık yeni enerjili araçların üretiminde önemli bir güç merkezi haline geldi ve eksiksiz bir endüstriyel zincirle temel teknolojilerde uzmanlaştı."
Çin Binek Otomobil Birliği'ne göre, Çin'deki yeni enerjili binek otomobiller 2022 yılında dünyadaki yeni enerjili binek otomobil pazar payının yüzde 63'ünü oluşturdu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor. (XHTV)