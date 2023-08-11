Çinli otomobil üreticisi BYD'nin beş milyonuncu NEV'i üretim hattından çıktı

Çin'in önde gelen yeni enerjili araç (NEV) üreticisi BYD tarafından üretilen beş milyonuncu NEV, üretim hattından çıktı. Üretilen beş milyonuncu otomobil Denza N7 modeli oldu. Çin artık yeni enerjili araçların üretiminde önemli bir güç merkezi haline geldi ve eksiksiz bir endüstriyel zincirle temel teknolojilerde uzmanlaştı. Çin'deki yeni enerjili binek otomobiller 2022 yılında dünyadaki yeni enerjili binek otomobil pazar payının yüzde 63'ünü oluşturdu.