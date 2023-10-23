Çinli Otomobil Üreticilerinin Gelişimi

Global NCAP Genel Sekreteri Alejandro Furas, Çinli otomobil üreticilerinin gelişmiş tasarımlı, daha güvenli ve ileri teknolojilere sahip otomobiller üretme konusunda büyük gelişme kaydettiğini söyledi. Furas, Çin'in Yeni Araç Değerlendirme Programı olan C-NCAP'in, araç güvenliği teknolojilerinin ilerlemesini sağladığını ve diğer ülkelerdeki otomobil endüstrisi için deneyim sunduğunu belirtti.

1. Arabaların çeşitli görüntüleri

3. Toplantıdan çeşitli görüntüler

4. Çinli otomobil üreticilerinin çeşitli görüntüleri

Global NCAP (Yeni Araç Değerlendirme Programı) Genel Sekreteri Alejandro Furas, Çinli otomobil üreticilerinin gelişmiş tasarımlı, daha güvenli ve ileri teknolojilere sahip otomobiller üretme konusunda büyük gelişme kaydettiğini söyledi.

Furas, söz konusu açıklamayı Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde yeni sona eren 2023 NCAP İrtibat Toplantısı'nda yaptı.

"Son yıllarda Çinli üreticilerde gördüğümüz büyük gelişme, bu gelişmenin şu anda Avrupa'da da gerçekleştiğini yansıtıyor. Avrupa'ya ihraç edilen araçlar çok yüksek kalitede ve çok gelişmiş tasarımlara sahip. Ayrıca bu otomobiller gerçekten çok daha gelişmiş görünüyor.

Sonuç olarak daha iyi tasarımlar, daha iyi güvenlik ve çok daha iyi teknolojiler sunuyorsunuz. Yeni parçalar ve platformlara gelince, tamamen elektrikli araçların sunduğu olanaklar da Çin endüstrisi lehine büyük fark yaratan bir unsur."

Yeni Araç Değerlendirme Programı (NCAP), bir derecelendirme sistemi aracılığıyla müşterilere yeni araçların güvenlik performansı hakkında bilgi sağlıyor.

Furas, Çin'in Yeni Araç Değerlendirme Programı olan C-NCAP'in, araç güvenliği teknolojilerinin ilerlemesini sağladığını ve diğer ülkelerdeki otomobil endüstrisi için deneyim sunduğunu söyledi.

" Latin Amerika'da halihazırda çok sayıda üretici var. Çin'de geliştirilen otomobilleri temel alarak, şu anda Latin Amerika'da yerelleştirilen ve üretilen platformları oluşturuyorlar. Bunun giderek daha fazla ve sık gerçekleştiğini görüyoruz. Bu durumu Çinli üreticiler açısından olumlu bir etki olarak görüyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor.(XHTV)