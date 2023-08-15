Çinli Otomobil Üreticileri Endonezya Otomobil Fuarında Boy Gösterdi
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Endonezya'nın Banten eyaletinde düzenlenen 2023 GAIKINDO Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda birçok Çinli otomobil üreticisi, elektrikli araç modellerini sergiledi.
Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde düzenlenen 2023 GAIKINDO Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda NETA standını ziyaret eden insanlar, 14 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)
TANGERANG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Banten eyaletinde 10-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2023 GAIKINDO Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı (GIIAS), son çıkardıkları elektrikli araç (EV) modellerini sergilemek isteyen birçok Çinli otomobil üreticisini kendine çekti.
Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde düzenlenen 2023 GAIKINDO Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'ndaki Wuling standında düzenlenen yeni araç lansmanına katılan insanlar, 14 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)
Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde düzenlenen 2023 GAIKINDO Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda DFSK standını ziyaret eden insanlar, 14 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)
Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde düzenlenen 2023 GAIKINDO Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Chery standını ziyaret eden insanlar, 14 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)
Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde düzenlenen 2023 GAIKINDO Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'ndaki Chery standında poz veren bir model, 14 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Xu Qin/Xinhua)
Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde düzenlenen 2023 GAIKINDO Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sergilenen bir NETA aracının içinde oturan bir ziyaretçi, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Fajar Septian/Xinhua)
Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde düzenlenen 2023 GAIKINDO Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sergilenen araçları inceleyen ziyaretçiler, 10 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B/Xinhua)