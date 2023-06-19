Çinli Otomobil Üreticileri Avrupa Pazarına Hedefleniyor

Çinli otomobil üreticileri, yeni enerjili araç sektöründeki büyümeyle birlikte Avrupa pazarına açılmaya başladı. NIO, EL6 ve ET5 Touring modellerini tanıtırken, ZEEKR, NETA ve HiPhi gibi markalar da Avrupa'ya açılma planlarını duyurdu. Çinli otomotiv devi Geely'nin elektrikli araç markası ZEEKR, 2030 yılına kadar Avrupa'daki elektrikli araç pazarının lider markası olmayı hedefliyor. Çinli lüks ve saf elektrikli araç markası HiPhi ise iki modelinin bu yılın üçüncü çeyreğinde Avrupa'da satışa çıkmasının beklendiğini belirtiyor.

Çin'in yeni enerjili araç sektörü son yıllarda katlanarak büyürken, artık daha fazla Çinli otomobil üreticisi Avrupa pazarını hedeflemeye başladı.

Çinli elektrikli otomobil üreticisi NIO, 15 Haziran'da Hollanda'nın Rotterdam kentinde Avrupa pazarı için EL6 ve ET5 Touring olmak üzere iki yeni modelini tanıttı.

EL6 529 kilometre menzilli orta boy bir SUV modeli iken, ET5 Touring ise 560 kilometre menzilli elektrikli station wagon modelidir. Ayrıca bu araçların her ikisi de şarj edilebilir ve yükseltilebilir pil teknolojilerine sahip.

Nisan ayında düzenlenen 2023 Auto Shanghai sırasında ZEEKR, NETA ve HiPhi gibi Çinli otomobil markaları Avrupa'ya açılma planlarını duyurmuştu.

2026 yılına kadar Batı Avrupa'nın büyük bölümünde var olmayı hedefleyen Çinli otomotiv devi Geely'nin elektrikli araç markası ZEEKR, 2030 yılına kadar ise Avrupa'daki elektrikli araç pazarının lider markası olmayı hedefliyor.

Avrupa'da bir yan kuruluş kuran Çinli elektrikli otomobil üreticisi NETA ise otomobil modellerinin Avrupa pazarına girmesi için hazırlık yapıyor.

Çinli lüks ve saf elektrikli araç markası olan HiPhi ise iki modelinin bu yılın üçüncü çeyreğinde Avrupa'da satışa çıkmasının beklendiğini belirtiyor.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre, 2022 yılında Çin yeni enerjili araç üretimi yıllık yüzde 96,9 artarak yaklaşık 7,06 milyon adede yükseldi. Çin menşeli yeni enerjili araçların ihracat hacmi ise 2022'de bir önceki yıldakinin 1,2 katı artarak 679.000 adet oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)