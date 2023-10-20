Çinli Otomobil Üreticileri Avrupa'da Büyüyor

Macar otomobil uzmanı Zsolt Csikos, Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa pazarında artan bir mevcudiyetle Avrupa otomobilleri üreteceğini ve Avrupa ekonomisine fayda sağlayacağını söyledi.

Macar otomobil uzmanı Zsolt Csikos, Çinli otomobil üreticileri Avrupa'da mevcudiyetlerini artırdıkça ürünlerinin "Avrupa otomobilleri haline gelerek Avrupalılara da kar sağlayacağını" söyledi.

BUDAPEŞTE, 20 Ekim (Xinhua) -- Uluslararası Avrupa Yılın Otomobili ödülünün jürisinde yer alan Zsolt Csikos, yüksek kaliteli Çinli otomobillerin Avrupa pazarına girişinin, Avrupa'daki bazı işletmelerin artan rekabetle karşı karşıya kalmasına yol açabileceğini, ama bu değişimin uzun vadede Avrupa ekonomisine fayda sağlayacağını söyledi.

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin üç elektrikli araç modelinin Macaristan'daki lansmanı kapsamında düzenlediği basın toplantısı sırasında Xinhua'ya konuşan ünlü Macar otomotiv gazetecisi Csikos, Japon ve Güney Koreli otomobil üreticileri gibi Çinli şirketlerin de Avrupa'da fabrikalar kurarak yerel ekonomiye katkıda bulunacağını ve Avrupa otomobilleri üreteceğini ifade etti.

Bu sürecin, otomotiv sektörünün tarihsel evriminde aynen yaşandığını dile getiren uzman, otomobillerin kalite ve fiyatlarının, teknolojinin durmaksızın ilerleyişiyle birleşince ticaret bariyerlerini ve sınırları aştığını vurguladı.

Csikos, Çinli otomobil üreticileri Avrupa'da mevcudiyetlerini artırdıkça ürünlerinin "Avrupa otomobilleri haline gelerek Avrupalılara da kar sağlayacağını" söyledi.

Nispeten daha az etkileyici olan otomobillerle başlayıp bu otomobilleri geliştirerek Avrupa pazarında popülerlik kazanan Japon ve Güney Koreli otomobil üreticilerinin gelişimine atıfta bulunan uzman, Çin'in otomobil sektörünün de aynı doğrultuda ilerlediği düşüncesinde.

30 yıllık deneyime sahip bir otomotiv gazetecisi olan Csikos, Çinli otomobillerin ilk dönemlerde mükemmele yakın şekilde ortaya çıkışlarından günümüze kadar olan evrimine tanıklık etmiş.

Uzman, Çin otomobil sektöründe yaklaşık iki yıl önce önemli gelişmeler yaşandığını ve bu gelişmelerin yakın zamanlarda daha da belirgin hale geldiğini söyledi.

BYD'nin ürünlerinin çeşitlilik, fiyat, sağlamlık ve kalite açısından son derece rekabetçi olduğunu düşünen Csikos, "Budapeşte'de tanıtılan üç BYD otomobilinin hepsini kullandım. Hepsi de benim beklentilerimin üzerinde" diye konuştu.

Csikos, "Avrupa Birliği, Çin otomobil ve teknolojisinin hızlı girişini sınırlandırmayı düşünüyor. Ama ben bu olgunun durdurulamayacağını düşünüyorum. Ne kadar çok sınır koyarsanız koyun otomobil üretim sektörü küreseldir" dedi.