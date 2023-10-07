Çinli Otomobil Markaları İspanya'da Popülerlik Kazanıyor

İspanya Ulusal Araç Satıcıları Derneği Başkanı Eric Iglesias, Çinli otomobil markalarının İspanya'da giderek daha popüler hale geldiğini belirtti. Çin yapımı otomobillerin sunduğu kalite ve rekabetçi fiyatlar, satışlardaki artışın temel nedeni olarak gösteriliyor.

BARSELONA, 7 Ekim (Xinhua) -- İspanya Ulusal Araç Satıcıları Derneği (Ancove) Başkanı Eric Iglesias, Çinli otomobil markalarının İspanya'da giderek daha popüler hale geldiğini söyledi.

Iglesias, Cuma günü Xinhua'ya verdiği demeçte, köklü markaların sunduğu kalitenin ve rekabetçi fiyatların, Çinli otomobillerin ülkedeki satışlarındaki artışın temel nedeni olduğunu belirtti.

Çinli otomobillerin artan popülerliği, Ağustos ayında MG ZS SUV'un İspanya'da en çok satan araç olmasıyla ortaya kondu. Böylelikle ilk kez Çin yapımı bir araç, ülkenin satış listelerinden birinci sıraya kadar yükselmiş oldu ve bu başarısının Eylül ayında da tekrarladı.

Çin yapımı otomobillerinin kalitesi "Avrupalı eşdeğerlerine benzer ya da onlarla aynı" diyen Ancove başkanı, Çin yapımı otomobillerin satışlarındaki artışın "gelecekte de büyümeye devam edeceğine" inandığını söyledi.