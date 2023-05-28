Çinli Markaların Nisan'daki Binek Otomobil Satışları Yüzde 81,4 Arttı

Çinli markaların binek araç satışları Nisan ayında yüzde 81,4 arttı. Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre Çinli marka binek araçların satış adedi geçen ay toplam 999.000 oldu ve bu veri ülkenin ay boyunca toplam binek araç satışlarının yüzde 55,2'sini oluşturdu.

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de Çinli markaların binek araç satışları Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81,4 artış kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre Çinli marka binek araçların satış adedi geçen ay toplam 999.000 oldu ve bu veri ülkenin ay boyunca toplam binek araç satışlarının yüzde 55,2'sini oluşturdu.

Verilere göre 2023'ün ilk dört ayında yerli otomobil markalarının satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 artarak 3,68 milyon adedin üzerine çıktı.

Satışlar söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 5,4 yüzde puanlık bir artışla ülkenin toplam binek araç satışlarının yüzde 53'ünü oluşturdu.