Çinli Markalar İsrail'deki Elektrikli Araç Satışlarında İlk Sıralarda

2023 yılının ilk sekiz ayında İsrail'deki elektrikli araç (EV) satışlarında Çinli markalar liderlikte. BYD ve Geely Auto Grubu en çok satan markalar arasında yer aldı.

KUDÜS, 4 Eylül (Xinhua) -- 2023 yılının ilk sekiz ayında İsrail'deki elektrikli araç (EV) satışlarında Çinli markalar ilk sıralarda yer aldı.

İsrail Otomobil İthalatçıları Birliği tarafından Pazar günü yayımlanan verilere göre Çinli otomobil üreticisi BYD, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde İsrail'de en çok satan elektrikli araç markası oldu. BYD bu dönemde crossover SUV modeli Atto 3 başta olmak üzere toplamda 12.168 araç satarak liderliği elde etti.

BYD ayrıca, İsrail'in hem benzinli hem de elektrikli otomobilleri içeren genel otomobil satışları sıralamasında bir basamak yükselerek dördüncü sıraya yerleşti.

Bir diğer Çinli otomobil üreticisi olan Geely Auto Grubu ise aynı dönemde toplam 5.581 adet Geometry C kompakt crossover satarak İsrail'deki elektrikli araç satışlarında ikinci sırada yer aldı.

ABD'li otomobil üreticisi Tesla 4.948 elektrikli otomobil satarak üçüncü sırada yer alırken, onu 3.879 otomobil ile Güney Koreli Hyundai Motor takip etti.

Benzinli otomobil satışları açısından bakıldığında, 2022 yılının sonlarında İsrail pazarına giren Çinli otomobil üreticisi Chery Otomobil Şirketi 9.820 otomobil satarak yedinci sırada yer aldı.