Çinli Markalar İsrail'de Elektrikli Otomobil Satışlarında Lider

İsrail Otomobil İthalatçıları Birliği tarafından açıklanan verilere göre, Çinli markalar İsrail'de 2023'ün ilk yarısında elektrikli otomobil satışlarında en üst sıraya yerleşti. BYD ve Geely Auto Grubu, en çok satan markalar oldu.

KUDÜS, 3 Temmuz (Xinhua) -- İsrail Otomobil İthalatçıları Birliği tarafından Pazar günü açıklanan verilere göre Çinli markalar, İsrail'de 2023'ün ilk yarısındaki elektrikli otomobil satış listesinin en tepesinde yer aldı.

Çinli otomobil üreticisi BYD, İsrail'de Ocak ve Haziran ayları arasında, geneli yarı kompakt crossover SUV Atto 3 modeli olmak üzere 9.698 otomobil, bir diğer Çinli otomobil üreticisi Geely Auto Grubu ise aynı dönemde tamamı Geometry C kompakt crossover modeli olmak üzere 4.492 otomobil sattı.

Listede ABD'li otomobil üreticisi Tesla, 3.298 otomobil satarak üçüncü olurken, onu 3.134 otomobil ile Güney Koreli Hyundai Motor izledi.

İsrail'de benzinli otomobil satışlarında ise Çinli otomobil üreticisi Chery Otomobil Şirketi, yılın ilk yarısında 8.164 otomobil satışı ile yedinci sırada yer aldı.