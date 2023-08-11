Çinli Hozon Otomobil, NETA marka araçlarını Endonezya'da tanıttı

Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde düzenlenen 2023 GAIKINDO Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (GIIAS) sergilenen araçları inceleyen ziyaretçiler, 10 Ağustos 2023. Perşembe günü başlayan fuar, 20 Ağustos'a kadar sürecek. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)

CAKARTA, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çinli elektrikli araç (EV) üreticisi Hozon Otomobil, ürettiği NETA marka araçlarını 2023 GAIKINDO Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (GIIAS) resmen tanıttı. Fuar, Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde Perşembe günü başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuar sırasında ön siparişe açılan NETA'nın Endonezya'da 2023'ün dördüncü çeyreğinden itibaren satışa çıkması planlanıyor.

NETA Otomobil'in Endonezya Başkanı ve Yöneticisi Wang Chengjie yaptığı yazılı açıklamada, "Endonezya halkının ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlar yapacağımızdan eminiz ve NETA'yı buradaki otomotiv sektörüne dahil ederek Endonezya hükümetinin sektörü daha çevre dostu hale getirme kararını destekliyoruz" dedi.

Yetkili, "NETA'nın burada iyi karşılanmasını ve Endonezya'da iyi bir vizyon ve misyonla sinerji yaratabilmesini umuyoruz" dedi.

NETA fuarda, NETA S, NETA U ve NETA V olmak üzere üç modelini tanıtacak.

Wang, NETA'nın Endonezya'daki otomotiv pazarında büyük bir potansiyel gördüğünü, çünkü ülkenin 2021'den 2022'ye kadar satış performansında yüzde 881'e varan bir artış kaydettiğini söyledi.

Yetkili, Endonezya hükümetinin buna ek olarak, ülkede elektrikli araç ekosisteminin altyapı gelişimine ve yaygınlaşmasına yardımcı olacak politikalar ve teşvik tedbirleri uyguladığını ifade etti.

Endonezya Ekonomik İşler Koordinasyon Bakanı Airlangga Hartarto da, fuarın açılış oturumunda, daha fazla Çin menşeli otomobilin Endonezya pazarına girmesinin, ülkenin otomotiv sektörü için olumlu etkiler getireceğini söyledi.