Çinli Firma, Sahra Çölü'ndeki Mısır Köyü İçin Derin Su Kuyuları Açıyor

SIWA, 3 Nisan (Xinhua) — Mısır'da Sahra Çöl'nün parçası olan Batı Çölü'ndeki Siwa Vahası'ndaki ücra bir köyde, Mısırlı yetkililer tarafından görevlendirilen Çinli bir sondaj şirketi, köylülere sürdürülebilir ve yeterli içme suyu erişimi sağlamak için derin su kuyuları kazıyor. 30 yaşındaki köylü Hasan Osman, Çinli Zhongman Petrol ve Gaz Grubu (ZPEC) firmasının dev sondaj platformuna bakarak Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Tüm köy adına Çin sondaj ekibine, bizim için su kuyuları açtıkları için teşekkür hediyesi olarak bir koyun sundum" dedi. Osman'ın yaşadığı köyün ismi, başkent Kahire'nin yaklaşık 560 kilometre batısındaki Siwa Vahası'nda bulunan Malol. Mısır'ın Libya sınırına yakın olan Siwa, ülkedeki en uzak ve ulaşımı güç çöl vahası.

Mısır'daki Siwa Vahası'nda Çinli ZPEC firması tarafından açılan derin su kuyusunun inşaatında çalışan işçiler, 25 Mart 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Osman, "Su, bırakın ürün yetiştirmeyi, içmek için bile tuzlu ve yetersiz" diye konuştu. ZPEC sondaj ekibinin gelmesiyle içme suyuna erişim potansiyeli de ortaya çıktı. Çölde uzun zamandır beklenen yağmur gibi, sondaj sahası da umut verici projelerden bahseden ve işçilerle dost olan köylüler için çekim alanı haline geldi. Osman yüzünde gülümsemeyle, "Çinli şirket bizim için bir kuyu kazdığı için çok mutluyuz. Ne büyük keyif" dedi.

Mısır'daki ZPEC biriminin Genel Müdürü Li Wei, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, köy halkının büyük oranda yeraltı suyuna bağlı olduğunu, ancak 300 ila 400 metre derinliğe sahip mevcut kuyuların çoğunun sığ olduğunu ve ideal içme suyu seviyesinin çok altında, tuz oranı yüksek su barındırdığını belirtti. Mısırlı yetkililer Şubat ayında, Siwa'daki sığ kuyu sondajlarını durdurmaya karar alırken, yerel halkın kaliteli su kaynaklarından yararlanmaları için yaklaşık 1.200 metre derinliğinde iki derin su kuyusu açması için ZPEC ile anlaştı.

25 Mart 2022 tarihinde çekilen fotoğrafta, Mısır'daki Siwa Vahası'nda Çinli ZPEC firması tarafından açılan derin su kuyusunun inşaatı görülüyor. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Bu, ZPEC'in Mısır'daki ilk kez derin sondaj hizmeti değil. Sina Yarımadası'nda 2016'dan beri sondaj hizmetleri sunan Çinli şirketin buradaki yüksek verimli çalışmaları, Mısır hükümetinin takdirini kazanırken, Kuzey Afrika ülkesinde sözleşmeli olarak daha fazla projeye imza atmasına olanak sağladı. Siwa'daki proje hiç de kolay olmadı. Ekip, teknik çalışma ve yönetimdeki zorluklarla sınanmadan önce, proje için Kahire'den Siwa'ya kadar 550 beygir gücündeki bir sondaj kulesini taşımayı başardı.

Li, "Projenin ücra konumu ve bazı jeolojik sorunlar nedeniyle, şirketin teknik departmanı sondaj sahasını incelemek ve sızıntı önleme ile tıkanma önlemlerini uygulamaları için konunun uzmanlarını görevlendirdi" dedi. Yaklaşık beş yıldır ZPEC için çalışan proje yöneticisi Fahmy Abdel-Hamid, yakındaki bir kuyuya işaret ederek, kuyunun şimdiye kadar 400 metre derinliğe kadar açıldığını ve 28 işçinin 24 saat boyunca iki vardiya olarak kuyunun içinde olduğunu söyledi.

25 Mart 2022 tarihinde drone ile çekilen fotoğrafta, Mısır'daki Siwa Vahası'nda Çinli ZPEC firması tarafından açılan derin su kuyusunun inşaatı görülüyor. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Sondaj alanındaki Çinli profesyonel ve teknik uzmanları öven Abdel Hamid, ZPEC'teki çalışmalarından çok deneyim kazandığını belirtti. Genel Müdür Li, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Köye sadece birkaç derin su kuyusu açmakla kalmıyor, aynı zamanda yerel halkın daha iyi bir yaşam sürmesi için umut da getiriyoruz" dedi.

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