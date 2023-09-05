Çinli Elektrikli Otomobiller IAA Otomobil Fuarı'nda Gövde Gösterisi Yaptı

Çinli elektrikli otomobil üreticileri ve Tesla, Münih'te düzenlenen IAA Otomobil Fuarı'nda en çok ilgi çeken modelleri sergiledi. Bu durum, otomobil pazarında elektrikli otomobillerin ön plana çıktığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Çinli elektrikli otomobil üreticileri, bu yıl Münih'te düzenlenen IAA Otomobil Fuarı'nda gövde gösterisi yaptı. Fuarda daha önceki senelerde Alman ve Avrupa markaları ön planda oluyordu. Ancak bu sene fuarda benzinli otomobillerin yerini elektrikli otomobiller almaya başlamadı. Bu anlamda hem Çinli elektrikli otomobil üreticileri hem de Tesla, fuarın en çok ilgi çeken modelleri oldu. Peki ama otomobil pazarında kartlar yeniden mi dağıtılıyor?

Benzinli otomobillerin yerini elektrikli otomobil mi alıyor?

Aslında bu soru son beş yıldır tüm dünyanın gündeminde. Avrupalı ve Japon otomobil devleri bunu kabul etmese de rollerin değiştiğinin en güçlü sinyali IAA Münih Otomobil Fuarı ile karşımıza çıktı. IAA Otomobil Fuarı geleneksel olarak Alman otomobil pazarının gücünü ortaya koyduğu bir fuardı.

IAA fuarına uzun yıllar sonra tekrar katılan Tesla ve onlarca markayla fuarda yer alan Çinli elektrikli otomobil üreticileri fuarın yıldızları oldu. Bu bile benzinli otomobil devrinin kapanmasa bile elektrikli otomobillerin ön plana çıktığının göstergesi.

Ancak yükselen elektrikli otomobil pazarına Alman ve Avrupalı üreticiler yeterince uyum sağlayamadı. Mercedes ve BMW lüks EV pazarında önemli adımlar attı ve bu iddiasını Münih Otomobil Fuarı'nda da gösterdi. Ancak ekonomik elektrikli otomobil pazarı için hem Volkswagen grubu hem de diğer Alman ve Avrupalı markalar geride kaldı. Son olarak fuarda Volkswagen All Electric ID.2 duyurulsa da model üç yıl sonra piyasada olacak.

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Volkswagen Golf benzeri bir kasada karşımıza çıkacak model 470 km menzile sahip olacak. Ancak üç yıla kadar elektrikli otomobiller için batarya teknolojisinde çok büyük değişimler olması beklentiler arasında. Bu anlamda uzmanlara göre üç yıl teknolojinin gerisinde kalmadan elektrikli otomobil geliştirmek için oldukça uzun bir süre.

Bu anlamda Volkswagen CEO'sunun IAA fuarında gazetecilere verdiği demeçte önemli. CEO Oliver Blume Çin'in elektrikli otomobil teknolojisini geliştirme hızından etkilendiğini söyledi. Blume, Volkswagen'in ise EV pazarında BYD ve Tesla'nın çok gerisinde kaldığını itiraf etti.

Avrupa otomobil pazarının lideri olan Almanya'da ekonominin savaştan etkilenmesi ise bu durumun önemli sebepleri arasında gösteriliyor. Alman ekonomisinin lokomotifi otomotiv sektörü ise geçen seneye göre yüzde 3,5 gibi ciddi bir oranda küçülme ile karşı karşıya.

Çinli elektrikli otomobil pazarının önemli markaları BYD, Leapmotor ve Geely'de IAA fuarında özellikle SUV EV modelleriyle ön plana çıktı.

Çinli elektrikli otomobil firmalarının fuar sonrasında Avrupa pazarında nasıl bir büyüme göstereceği de merak konusu. Peki siz ne düşünüyorsunuz, elektrikli otomobiller benzinli modellerin yerini alabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.