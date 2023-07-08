Çinli elektrikli otomobil üreticisi NIO, Finlandiya'ya geliyor

AKL CEO'su Tero Lausala, Çinli elektrikli otomobil üreticisi NIO'nun Finlandiya'ya gelmesini dört gözle beklediğini söyledi. Finlandiya'da elektrikli otomobillerin popülerliği artarken, AKL 2025 yılına kadar Finlandiya'daki ilk tescillerin yüzde 42'sinin elektrikli olacağını ve 2030 yılına kadar bu rakamın yüzde 70'e ulaşacağını öngörüyor.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde Çinli elektrikli otomobil üreticisi NIO tarafından piyasaya sürülen EL6 elektrikli aracı inceleyen insanlar, 15 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Xiangjiang/Xinhua)

AKL CEO'su Tero Lausala, Çinli elektrikli otomobil üreticisi NIO'nun Finlandiya'ya gelmesini dört gözle beklediğini söyledi.

HELSİNKİ, 8 Temmuz (Xinhua) -- Finlandiya Motor Ticareti ve Onarımları Merkez Örgütü (AKL) CEO'su Tero Lausala, Çin'in Avrupa elektrikli otomobil pazarında önemli bir oyuncu olma ihtimali konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Çin yapımı elektrikli otobüsler Finlandiya'da birkaç yıldır mevcut olsa da, Çin elektrikli otomobilleri Finlandiya pazarına ancak geçtiğimiz ilkbaharda girdi. MG (SAIC Motor) ve BYD, Finlandiya'da satışa başladı ve özellikle fiyatlar ve kısa teslimat süresi olmak üzere Finlandiya otomotiv basınında geniş yer buldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 100. Brüksel Otomobil Fuarı'nın medya ön gösterimi sırasında Seres 5 elektrikli otomobili deneyimleyen insanlar, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Lausala, geçtiğimiz günlerde Xinhua'ya verdiği röportajda, fiyatların Çin otomobillerinin Avrupa'daki rekabet üstünlüğüne katkıda bulunan önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

Çin markalı elektrikli otomobiller Finlandiya pazarına yeni yeni girmeye başlamış ve Finlandiya'da şu anda mevcut olan modeller fiyat yelpazesinin üst ucunda konumlanmış olsa da, Lausala gelecekte daha uygun fiyatlı modellerin mevcut olacağına inanıyor.

2022 yılında Finlandiya'da tescil edilen yeni otomobillerin yüzde 18'i tamamen elektrikliydi. Bu yıl, yakıt fiyatları önemli ölçüde arttığı için yeni elektrikli tescil oranının, büyük ölçüde 2022'de yapılan siparişler nedeniyle daha da artması bekleniyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 100. Brüksel Otomobil Fuarı'nın medya ön gösterimi sırasında BYD Atto 3 elektrikli otomobil hakkında haber yapan gazeteciler, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

AKL, 2025 yılına kadar Finlandiya'daki ilk tescillerin yüzde 42'sinin elektrikli olacağını ve 2030 yılına kadar bu rakamın yüzde 70'e ulaşacağını öngörüyor.

Lausala, Çinli elektrikli otomobil üreticisi NIO'nun Finlandiya'ya gelmesini de dört gözle beklediğini söyledi. Lausala, Finlandiya'nın ekonomi gazetesi Kauppalehti'ye verdiği demeçte, BYD ile birlikte Finlandiyalılar tarafından talep edilen bir segment olan elektrikli steyşın araba satışlarının ilerlemesini izlemenin ilginç olacağını söyledi.

AKL, diğerlerinin yanı sıra otomobil, kamyon ve makine satış şirketlerinin mali ve işgücü piyasası çıkarlarına hizmet eden ve bunları temsil eden bir birlik olarak biliniyor. Üyelerinin yüzde 95'inden fazlası Finlandiya'daki yeni otomobil satıcılarından oluşuyor.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde Çinli elektrikli otomobil üreticisi NIO tarafından piyasaya sürülen EL6 elektrikli aracı inceleyen insanlar, 15 Haziran 2023. (Fotoğraf: Wang Xiangjiang/Xinhua)