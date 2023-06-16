Çinli elektrikli otomobil üreticisi NIO, Avrupa pazarına iki yeni model tanıttı

Çinli elektrikli otomobil üreticisi NIO, EL6 ve ET5 Touring adlı iki yeni modelini Avrupa pazarına tanıttı. Her iki model de şarj edilebilir ve yükseltilebilir batarya teknolojilerine sahip. NIO, güç takas istasyonlarıyla tanınıyor ve şu anda beş Hollanda şehrinde beş istasyonu bulunuyor.

Çinli elektrikli otomobil üreticisi NIO, Perşembe günü EL6 ve ET5 Touring adlı iki yeni modelini Avrupa pazarına tanıttı.

EL6, 529 kilometre sürüş menziline sahip orta boy bir SUV iken ET5 Touring ise 560 kilometre sürüş menziline sahip elektrikli bir station wagon modeli olarak öne çıkıyor.

NIO Hollanda'nın Kullanıcı Operasyonları Başkanı Tristan Hamelink, Rotterdam'daki NIO House'da düzenlenen lansmandan duyduğu heyecanı dile getirdi. NIO House, teşhir salonu ve kullanıcı deneyim merkezi olarak hizmet veriyor.

Birinci nesil EL6'nın Çin'de en çok satan modellerden biri olduğunu belirten Hamelink, ikinci nesil kasanın yeni ve heyecan verici özelliklerinin altını çizdi.

EL6'yı çok yönlülük, boyut ve fiyat-performans dengesiyle "her günün kahramanı" olarak nitelendiren Hamelink, ET5 Touring ile ilgili değerlendirmesinde ise özellikle Avrupa kullanıcılarına hitap eden tasarımı ve maksimize edilmiş bagaj kapasitesini vurguladı.

Her iki model de şarj edilebilir ve yükseltilebilir batarya teknolojilerine sahip.

NIO, güç takas istasyonlarıyla tanınıyor ve şu anda beş Hollanda şehrinde beş istasyonu bulunuyor. Hamelink, altıncı istasyonun da yakında hizmete gireceğini açıkladı.

NIO buna ek olarak Avrupa'nın en büyük araç servis zincirlerinden biri olan KwikFit ile ülke çapında bir ortaklık kurdu ve Hollanda genelinde 40'a kadar servis noktası sunuyor.

Hamelink, şirketin Rotterdam'daki ilk NIO House mekanının ardından ikincisini de 2024'ün ilk çeyreğinde Amsterdam'da açmayı planladığını söyledi.

Hamelink, şirketin güç takası ağını genişletme ve gelecekte daha fazla NIO House inşa etme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hollanda'nın Rotterdam kentinden bildiriyor.(XHTV)