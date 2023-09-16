Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'ye giriş yapıyor

BYD, Atto 3 modeliyle birlikte 29 Eylül'de Türkiye pazarında satış yapmaya başlayacak. Şehir dışında 420 km, şehir içinde ise 565 km menzile sahip olan bu elektrikli otomobil, Almanya'da 42 bin euro'dan başlayan fiyatlandırmaya sahip.

Çin'in en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan BYD, Avrupa ve Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Daha önce yılın sonlarına ülkemize giriş yapacağı ortaya çıkarken, yeni bir sızıntı ise ilk lansmanın 29 Eylül'de yapılacağını gösterdi.

BYD, Atto 3 ile 29 Eylül'de Türkiye'ye geliyor

Emre Özpeynirci'nin paylaştığı bilgilendirmeye göre BYD, Atto 3 modeliyle birlikte 29 Eylül tarihinde Türkiye pazarında satış yapmaya başlayacak. Şehir dışında 420 km, şehir içinde ise 565 km menzile sahip olan bu elektrikli otomobil, Almanya'da 42 bin euro'dan başlayan fiyatlandırmaya sahip.

Ülkemizdeki fiyatlandırmasının nasıl olacağı şu anda bilinmiyor. Ancak yüzde 10'luk ÖTV dilimine girmesi muhtemel görünüyor. Bu da Tesla Model Y'nin 2,3 milyon TL'lik fiyatına kıyasla oldukça rekabetçi olacağını gösteriyor.

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4,4 metre uzunluğunda gelen BYD Atto 3, aerodinamik yapısıyla geniş bir iç hacim sunuyor. Şirketin açıklamasına göre iç tasarımı, spor salonu ekipmanlarından ilham alıyor. C segmentine hitap eden SUV, yüksek verimlilik vadeden elektrikli teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Atto 3, 60,48 kWh batarya kapasitesine ve 150 kW enerji gücüne sahip. 0-100 km/s hızlanması sadece 7,3 saniye olan C segmenti SUV modeli, 150 kW hızlı şarj desteği sayesinde 29 dakikada yüzde 30'dan yüzde 80'e dolum sunuyor.

Atto 3'e ek olarak şirketin diğer modelleri olan Han ve Dolphin de geçtiğimiz günlerde Almanya'da görücüye çıkmıştı. C ve D segmentine hitap eden bu elektrikli otomobillerin de 2024 yılında Türkiye'ye gelmesi söz konusu.