Çinli Elektrikli Araçlar İsrail Pazarında Lider Konumda

İsrail'de Çinli otomobil üreticileri BYD ve Geely'nin elektrikli araçları, bu yılın ilk yarısında en çok satan markalar oldu. BYD'nin ürettiği Atto 3 modeli, İsrail'de satılan yeni elektrikli araçların üçte birinden fazlasını oluşturdu. Çinli elektrikli araçlar, İsrail'de otomobil satışlarının yüzde 16,3'ünü oluşturarak birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.

ANONS (İngilizce): WANG ZHUOLUN, Xinhua muhabiri:

" İsrail'in Tel Aviv kenti yakınlarındaki bir BYD mağazasındayım. 2023'ün ilk yarısında, Çin menşeli elektrikli araçlar İsrail pazarındaki lider konumlarını sürdürdü ve tüketiciler arasında giderek artan bir popülerlik kazandı."

İsrail Araç İthalatçıları Derneği tarafından Temmuz ayı başında açıklanan veriler, Çinli otomobil üreticileri BYD ve Geely'nin bu yılın ilk yarısında İsrail'in en çok satan elektrikli araç markalarının şampiyonu ve ikincisi olduğunu gösterdi.

Bu dönemde İsrail'de satılan yeni elektrikli araçların üçte birinden fazlasını, BYD tarafından üretilen kompakt altı crossover SUV modeli Atto 3 oluşturdu. BYD'nin İsrail'de 6 satış ve servis merkezi bulunuyor.

Elektrikli araçlar, Çinli otomobil şirketlerinin ülke pazarına ilk kez girmeye başladığı 2021 yılından önce İsrail'de nadiren görülüyordu ve elektrikli araçlar toplam otomobil satışlarının yalnızca yüzde 3,8'ini oluşturuyordu.

Ancak bu oran 2022'de yüzde 10'a, 2023'ün ilk yarısında ise yüzde 16,3'e tırmanarak birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Bu değişimde Çinli elektrikli araçlar önemli bir rol oynadı.

SES (İngilizce): TOMEL HADAR, Otomobil endüstrisi gözlemcisi:

"İsrail'de her zaman inovasyona açığız. Sanırım şu anda yaklaşık 20 Çinli markamız var ki bence bu sayı diğer tüm ülkelerin İsrail'e sunduğundan çok daha fazla.

Çin menşeli otomobiller teknolojiyi bizim için daha erişilebilir kılıyor. Bu yüzden Çin'deki her şeyi takip ediyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor.

(XHTV)