Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Macaristan'da yeni enerjili araçlarının satışını başlattı

BYD, müşterilerin Budapeşte'deki iki seçkin bayiden elektrikli araç siparişi verebileceklerini duyurdu. Bu adım, müşteri tabanını Macaristan'a genişleten BYD için önemli bir kilometre taşı olma özelliğini taşıyor.

BUDAPEŞTE, 18 Ekim (Xinhua) -- Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Salı günü Macaristan'da yeni enerjili araçlarının satışını başlatarak küresel genişlemesinde yeni bir aşama kaydetti.

Şirket, düzenlediği basın açıklamasında müşterilerin Budapeşte'deki iki seçkin bayiden elektrikli araç siparişi verebileceklerini duyurdu. Bu adım, müşteri tabanını Macaristan'a genişleten BYD için önemli bir kilometre taşı olma özelliğini taşıyor. Macaristan, BYD'nin Orta ve Doğu Avrupa'ya genişlemesinin ilk ayağını oluşturuyor.

BYD'nin Macaristan'daki varlığı 2005 yılına kadar uzanıyor. Çinli şirketin bu ülkede, 2017 yılında kurulan bir otobüs fabrikası da dahil olmak üzere çeşitli işletmeleri bulunuyor. BYD Avrupa Pazarlama ve Halkla İlişkiler Direktörü Yingying Peng, BYD'nin binek araçlarını Macaristan'da tanıtmasının, şirketin Orta ve Doğu Avrupa pazarına en son teknoloji ve ürünleri sunma konusundaki kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Yingying, "Macaristan bizim için yeni bir pazar değil ancak binek araçlarımızın Macaristan'a girebilmesinden dolayı çok mutluyuz. Burası bizim için çok önemli ve stratejik bir pazar. Macaristan'ı tüm Orta ve Doğu Avrupa'yı kapsayacak bir üs olarak kullanmayı umuyoruz" dedi.

2022 yılında Avrupa binek otomobil pazarına giren BYD, o tarihten bu yana araçlarını 18 Avrupa ülkesine tanıttı. Macaristan pazarı; BYD SEAL, BYD ATTO 3 ve BYD DOLPHIN olmak üzere üç ayrı modelle buluşacak.