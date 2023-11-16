Çinli BYD, Japonya'da yeni bir elektrikli otobüs modeli satışına başlıyor

Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, Japonya'da yeni bir orta boy elektrikli otobüs modelini satışa sunacak. J7 modeli 250 kilometrelik sürüş menziline sahip olacak ve 2025 sonbaharında teslimatı yapılacak.

ÇEKİM TARİHİ: 14 Kasım 2023

1. Basın toplantısından çeşitli görüntüler

2. Kyoto'daki BYD marka elektrikli otobüslerin fotoğraflarından çeşitli görüntüler

Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, artan yeşil toplu taşıma talebini karşılamak üzere Japonya'da yeni bir orta boy elektrikli otobüs modelini satmaya başlayacak.

BYD Japonya Limited Şirketi tarafından Salı günü düzenlenen basın toplantısına göre, Japon pazarı için tasarlanan J7 modeli orta boy elektrikli otobüs 250 kilometrelik sürüş menziline sahip. Otobüsün satış bedeli ise 36,5 milyon Japon yeni (yaklaşık 240.000 ABD doları) olarak belirlendi.

1 Ocak 2024'ten itibaren siparişlerin kabul edilmeye başlanması ve teslimatın 2025 sonbaharında yapılması bekleniyor.

Çinli otomobil devi BYD, 2015 yılında Kyoto kentine beş elektrikli otobüs teslim ederek Japon elektrikli otobüs pazarına giriş yapmıştı. Japon elektrikli otobüs pazarında yüzde 70'in üzerinde bir payı bulunan BYD, 2030 yılı itibarıyla ülkede toplam 4.000 otobüs satmış olmayı hedefliyor.

BYD Asya-Pasifik Otomobil Satış Bölümü Genel Müdürü ve BYD Japonya Başkanı Liu Xueliang, "BYD yeni teknolojiler ve ürünler sunarak, Japon ortaklarıyla işbirliği içinde ulaşımda elektrifikasyonu teşvik etmeye kararlı" dedi.

Japonya köklü bir otomobil pazarına sahip olmasına rağmen, benzinli-elektrikli hibrit modellerin daha popüler olması nedeniyle elektrikli araçlara geçişte küresel anlamda diğerlerinden geride kaldı.

Japonya, küresel karbonsuzlaşma hedefi doğrultusunda elektrikli araç alımlarında sübvansiyonların artırılması ve şarj tesislerinin kurulumuna yönelik kısıtlamaların azaltılmasının yanı sıra 2035 yılına kadar ülkede satılan tüm araçların en azından kısmen elektrikli olmasını hedefliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tokyo'dan bildiriyor. (XHTV)