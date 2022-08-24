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Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi ne zaman, nerede çekildi?

Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün, senaristliğini Kerem Deren ve Pınar Bulut'un yaptığı, 2017 yapımı Türk sinema filmidir. Peki, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü IMDB puanı kaç? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi ne zaman, nerede çekildi?

2017 yılında vizyona giren Cingöz Recai, yerli suç-aksiyon türündeki sinema filmidir. Peki, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar haberimizde...

İyiliksever hırsız Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için sahalara döner. Bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa girerek gizli hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kin güttüğü Hayalet artık ona bir nefes kadar yakındır.

Kenan İmirzalıoğlu - Cingöz Recai

Haluk Bilginer - Mehmet Rıza

Meryem Uzerli - Göze

Musa Uzunlar - Hayalet

Fatih Artman - Eren

Algı Eke - Hülya

Ushan Çakır - Arsen

Selim Bayraktar - Adil

Hakan Boyav - Ayıboğan

Serkan Keskin - Sadri

1954 ve 1969'da filmi çekilen Cingöz Recai filminin üçüncüsü ise 2017 yılında vizyona girmişti. 13 Ekim 2017 tarihinde vizyona giren Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor.

Filmin IMDb puanı 4.8/10'dur.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kenan İmirzalıoğlu Meryem Uzerli Gündem Magazin Haberler

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