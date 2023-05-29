Ciner Medya Grubu satılıyor mu? Ciner Medya'yı kim alacak?

Gazeteci Ali Çağatay, Twitter hesabından başta Tosyalı grubunun da masada olduğunu daha sonraki paylaşımında düzelterek, şu ifadeleri kullandığı ifadeler sonrası Ciner Medya Grubu satılıyor mu? Ciner Medya'yı kim alacak soruları merak edildi.