Türkiye'nin en büyük sinema zincirlerinden biri olan Mars Group, Cinemaximum sinemaları hakkında yeni bir karar aldı. Cinemaximum sinemaları hakkında alınan isim değişikliği kararı sosyal medyada gündem oldu ve Cinemaximum'un adı mı değişti? Cinemaximum adı neden değişti? Cinemaximum'un yeni ismi ne oldu? Merak edildi.

Cinemaximum'un adı mı değişti? Türkiye'nin en büyük sinema zincirlerinden biri olan Mars Group, Cinemaximum sinemaları hakkında yeni bir karar aldı. Cinemaximum sinemaları hakkında alınan isim değişikliği kararı sosyal medyada gündem oldu ve Cinemaximum'un adı mı değişti? Cinemaximum adı neden değişti? Cinemaximum'un yeni ismi ne oldu? Merak edildi. İşte detaylar...

CINEMAXIMUM ADI MI DEĞİŞTİ?

Cinemaximum'un adı Mars Cinema Group ve Paribu ortaklığıyla "Paribu Cineverse" olarak değişti.

CGV MARS CINEMA GROUP

CGV Mars Cinema Group; 2001 yılında teknoloji ve konforu, beklentilerin üzerinde hizmet anlayışı ile birleştirerek, Türkiye'de farklı ve kendine özgü bir sinema deneyimi yaratma felsefesiyle kurulmuştur.

Sunmuş olduğu hizmet ve teknolojik yenilikler ile 2013 yılında dünyanın en büyük sinema birliği olan UNIC (International Union of Cinemas) tarafından "Uluslararası Yılın Sinema Grubu" ödülüne layık görülen CGV Mars Cinema Group, 31 şehirde 90 sinema işletmesi ve 778 salon sayısı ile Türkiye'nin en büyük sinema zinciridir.

Sinema teknolojilerindeki gelişmeleri her zaman yakından takip eden ve bu yenilikleri izleyicisi ile ilk önce buluşturan CGV, 2016 yılında Mars ile bir araya gelerek misafirlerinin sinema deneyimini en üst seviyeye çıkartmayı amaçlıyor. Bu tutku ile CGV, Türkiye'de dijital dönüşümünü tamamlayan, yani tüm görüntü ve ses sistemlerini dijitalleştiren ilk sinema zinciri olmuştur.

4DX, Starium, ScreenX, IMAX gibi gibi ileri düzey film teknolojilerini de Türkiye ile ilk buluşturan şirket olan CGV Mars Cinema Group, konforlu, özelleştirilmiş koltuklarının yer aldığı Gold Class ve Tempur salonları ile de farkını ortaya koyuyor. Paribu Cineverse salonları ile dünya standartlarındaki teknolojiyi; konfor, ergonomi ve üstün hizmet anlayışı ile birleştiren CGV Mars Cinema Group, sunduğu avantajlı kampanyalar ve CGV Mars Cinema Club ile sinema keyfini herkesle buluşturmayı hedefliyor.

CGV Mars Cinema Group, sinema işletmeciliği faaliyetlerine ek olarak bünyesinde bulunan Mars Media ile sinema reklam sektöründe, Mars Dağıtım ile de film dağıtım sektöründe faaliyet gösteriyor.