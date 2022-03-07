Cinayet Süsü oyuncuları kimler? Cinayet Süsü konusu ne? Cinayet Süsü filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cinayet Süsü film oyuncuları kim, konusu nedir? sorularına yanıt aranıyor. Cinayet Süsü, Ali Atay'ın yönetip senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit ile birlikte yazdığı, başrollerini Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür'ün paylaştığı Türk sinema filmi. Cinayet Süsü konusu ne? Cinayet Süsü film oyuncuları kimler? Cinayet Süsü filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CİNAYET SÜSÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cinayet Süsü filmi bu akşam saat 20:00 'da ATV'de ekranlara gelecek.

CİNAYET SÜSÜ KONUSU NEDİR?

Birbirinden renkli karakterlerle dolu cinayet büro ekibinin çözüme kavuşturmaya çalıştığı olaylar anlatılıyor. Cinayet büro ekibinin karşısına ülkenin gündemine oturan gizemli ve alışılmadık bir vak'anın çıkması üzerine yaşananları ekrana gelecek. Ancak ekip, bu gizemli cinayeti olabilecek en kötü yöntemlerle çözmeye çalışıyor. Bu yanlış yöntemlerin üstüne ardı ardına gelen cinayetler ise işlerin içinden çıkılmayacak duruma getiriyor. Ekip içinde filizlenen aşk ve suçlunun asla yakalanamaması üzerine herkes cinnetin eşiğine gelecektir.

CİNAYET SÜSÜ OYUNCULARI

Uğur Yücel: Emniyet Müdürü Emin

Binnur Kaya: Komiser Asuman

Cengiz Bozkurt: Başkomiser Salih

Feyyaz Yiğit: Suç Uzmanı Dizdar Koşu

Mert Denizmen: Komiser Yardımcısı Alaattin

Mehmet Özgür: Sanatçı

Osman Alkaş: Emniyet Müdürü

Açelya Topaloğlu: Adli Psikolog Emel Umar

Ozan Ayhan: Kriminolog Uygar Ten

Lesli Karavil: Teknoloji Uzmanı Bengü Tömer

Müfit Kayacan: Yaşlı adam

Aycan Koptur: Arzu

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