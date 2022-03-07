Cinayet Süsü oyuncuları kimler? Cinayet Süsü konusu ne? Cinayet Süsü filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Yerli sinema Cinayet Süsü filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Cinayet Süsü konusu ne? Cinayet Süsü film oyuncuları kimler? Cinayet Süsü filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cinayet Süsü başrolde kimler var? Cinayet Süsü ne zaman başlayacak? Cinayet Süsü hangi kanalda? Cinayet Süsü konusu nedir? Cinayet Süsü ne zaman çıktı? İşte bilgiler...
Cinayet Süsü film oyuncuları kim, konusu nedir? sorularına yanıt aranıyor. Cinayet Süsü, Ali Atay'ın yönetip senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit ile birlikte yazdığı, başrollerini Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür'ün paylaştığı Türk sinema filmi. Cinayet Süsü konusu ne? Cinayet Süsü film oyuncuları kimler? Cinayet Süsü filmi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Cinayet Süsü filmi bu akşam saat 20:00 'da ATV'de ekranlara gelecek.
Birbirinden renkli karakterlerle dolu cinayet büro ekibinin çözüme kavuşturmaya çalıştığı olaylar anlatılıyor. Cinayet büro ekibinin karşısına ülkenin gündemine oturan gizemli ve alışılmadık bir vak'anın çıkması üzerine yaşananları ekrana gelecek. Ancak ekip, bu gizemli cinayeti olabilecek en kötü yöntemlerle çözmeye çalışıyor. Bu yanlış yöntemlerin üstüne ardı ardına gelen cinayetler ise işlerin içinden çıkılmayacak duruma getiriyor. Ekip içinde filizlenen aşk ve suçlunun asla yakalanamaması üzerine herkes cinnetin eşiğine gelecektir.
Uğur Yücel: Emniyet Müdürü Emin
Binnur Kaya: Komiser Asuman
Cengiz Bozkurt: Başkomiser Salih
Feyyaz Yiğit: Suç Uzmanı Dizdar Koşu
Mert Denizmen: Komiser Yardımcısı Alaattin
Mehmet Özgür: Sanatçı
Osman Alkaş: Emniyet Müdürü
Açelya Topaloğlu: Adli Psikolog Emel Umar
Ozan Ayhan: Kriminolog Uygar Ten
Lesli Karavil: Teknoloji Uzmanı Bengü Tömer
Müfit Kayacan: Yaşlı adam
Aycan Koptur: Arzu