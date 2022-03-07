Cinayet Süsü nerede çekildi, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit gibi usta isimlerin yer aldığı Cinayet Süsü nerede çekildi? Cinayet Süsü ne zaman çıktı, hangi yıl çekilmiştir?

CİNAYET SÜSÜ ÖZETİ

Cinayet Süsü, Ali Atay'ın yönetip senaryosunu Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit ile birlikte yazdığı, başrollerini Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür'ün paylaştığı Türk sinema filmidir. Cinayet Büro'da çalışan bir grup iflah olmaz dedektif, suç mahallerini boyalarla ve şiirlerle donatmaya meraklı bir seri katilin peşine düşer.

CİNAYET SÜSÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yerli komedi filmi Cinayet Süsü; Galata, Balat Mercan, Yedi Kule Zindanları, Fatih ve Büyük Han gibi birbirinden farklı mekanda çekildi.

CİNAYET SÜSÜ NE ZAMAN ÇIKTI?

Film, 2019 yılında vizyona girmiştir.

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