Çınarcık Uluslararası 30 Ağustos Zafer Bayramı Festivaline katılan ülkeler Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer'i ziyaret etti
Turizm Haberleri
Çınarcık Turizm Derneği tarafından düzenlenen 5. Çınarcık Uluslararası 30 Ağustos Zafer Bayramı Festivaline katılan Romanya, Bulgaristan, Letonya ve Kuzey Otesya temsilcileri, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında ülkeler hakkında sohbet edildi ve Numan Soyer tarafından temsilcilere hediyeler takdim edildi.
5. Çınarcık Uluslararası 30 Ağustos Zafer Bayramı Festivaline katılan ülkeler Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer'i ziyaret etti.
Çınarcık Turizm Derneğinin organize ettiği 5. Çınarcık Uluslararası 30 Ağustos Zafer Bayramı Festivaline katılan Romanya, Bulgaristan, Letonya ve Kuzey Otesya temsilcileri ile Çınarcık Turizm Derneği yetkilileri Soyer'i makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında ülkeler hakkında uzunca bir süre sohbet edildi.
Sohbetin sonunda Numan Soyer ülke temsilcilerine çeşitli hediyeler takdim etti.