Çınarcık Uluslararası 30 Ağustos Zafer Bayramı Festivaline katılan ülkeler Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer'i ziyaret etti

Çınarcık Turizm Derneği tarafından düzenlenen 5. Çınarcık Uluslararası 30 Ağustos Zafer Bayramı Festivaline katılan Romanya, Bulgaristan, Letonya ve Kuzey Otesya temsilcileri, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında ülkeler hakkında sohbet edildi ve Numan Soyer tarafından temsilcilere hediyeler takdim edildi.